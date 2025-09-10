Deutlichstes je gefundenes Anzeichen: Perseverance ortet Hinweis auf Leben auf dem Mars
Im Juli 2024 hatte der Mars-Rover Perseverance in einem ausgetrockneten Flussbett im Jezero-Krater einen „Cheyava Falls“ genannten Felsen entdeckt, auf dem winzige Strukturen zu erkennen waren. Diese erinnern an Mohnsamen und ein Leoparden-Muster.
Mars: Spuren von mikrobiellem Leben?
Die Flecken könnten von mikrobiellem Leben hinterlassen worden sein, das organische Verbindungen wie Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor als Energiequelle genutzt hat. In einer dort entnommenen Probe, die als „Sapphire Canyon“ bezeichnet wurde, fanden Forscher:innen jetzt potenzielle Biosignaturen, wie Gizmodo schreibt.
Untersucht worden waren die Gesteinsproben mit dem sogenannten Sherloc-Instrument an Bord des Mars-Rovers. Anschließend kam das Pixl-Instrument zum Einsatz, mit dem in der Probe die eisenreichen Mineralien Vivianit und Greigit nachgewiesen werden konnten.
Proben müssten in irdisches Labor
Dies könne in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten, heißt es in einer in Nature veröffentlichten Studie. Ganz sicher ist das aber nicht. Denn die Mineralien könnten auch ohne biologische Reaktionen entstehen. Um Klarheit zu haben, müssten die Proben eigentlich in einem Labor auf der Erde untersucht werden.
Das Problem: Die eigentlich für Anfang der 2030er-Jahre geplante Rückholmission von Nasa und Esa ist um mehrere Jahre nach hinten verschoben worden. Die Kosten waren explodiert. Gerechnet wurde mit elf Milliarden US-Dollar.
Günstigere Rückholaktion gesucht
Die Nasa sucht derweil nach günstigeren Alternativen. Noch ist aber keine solche gefunden worden. Ein möglicher Fund von uraltem Leben auf dem Mars könnte das Ganze beschleunigen – auch weil dadurch vielleicht potenzielle Geldgeber wie die US-Regierung wieder freigebiger werden könnten.
Der von US-Präsident Donald Trump als Interimschef der Nasa eingesetzte Sean Duffy – eigentlich Verkehrsminister – äußerte sich jedenfalls positiv: „Es könnte sich dabei um das deutlichste Anzeichen von Leben handeln, das wir auf dem Mars je gefunden haben“.
Starke Hinweise, aber keine Sicherheit
Die Forscher:innen verdeutlichten dagegen, dass es zwar starke Hinweise auf eine potenzielle Biosignatur gebe. Sie wüssten aber noch „nicht mit Sicherheit“, was es ist. Das Team will die Proben jedenfalls nach der ersten Analyse weiter untersuchen.