Falsche Hoffnung: Die berühmten Mars-Rinnen sind nicht durch Wasser entstanden

Der Mars: Seine Oberfläche wurde nicht nur von einschlagenden Himmelskörpern geformt, sondern auch von fließendem Wasser - und Trockeneis. (Bild: Alones/Shutterstock)

Jahrelang galten sie als Hoffnungsträger für Astrobiolog:innen: gewundene Rinnen (Gullies) auf den Dünen des Mars. Ihre Form erinnert stark an Kanäle, die auf der Erde durch flüssiges Wasser gegraben werden.

Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal Geophysical Research Letters, liefert nun eine überzeugende alternative Erklärung. Demnach ist nicht Wasser, sondern gefrorenes Kohlendioxid, also Trockeneis, für die Formationen verantwortlich.

Das „Sandwurm“-Experiment in der Mars-Kammer

Ein Team unter Leitung der Geowissenschaftlerin Lonneke Roelofs von der Universität Utrecht in den Niederlanden hat die Bedingungen des Mars in einer speziellen Simulationskammer nachgestellt. Diese Anlage an der Open University in Milton Keynes, Großbritannien, kann den extrem niedrigen atmosphärischen Druck des Mars (etwa 700 Pascal) erzeugen.

In den Experimenten ließen die Forscher:innen Blöcke aus Trockeneis auf unterschiedlich geneigte Sandhänge fallen. Dabei machten sie eine entscheidende Entdeckung, die Ars Technica treffend mit den Sandwürmern aus „Dune“ vergleicht.

Rutschen oder Graben: Zwei Modi für Trockeneis

Die Studie zeigt, dass sich das Trockeneis je nach Neigung des Hangs unterschiedlich verhält. Auf steilen Hängen (in den Tests 22,5 Grad oder mehr) rutschen die Blöcke einfach schnell hinab. Sie hinterlassen dabei nur flache, gerade Spuren.

Auf flacheren Hängen jedoch passiert etwas anderes: Die Blöcke beginnen, sich buchstäblich in den Sand einzugraben. Dieser „Eingrabe-Modus“ wird durch die explosive Sublimation des CO2 angetrieben. Sublimation ist der direkte Übergang von fest zu gasförmig.

Unter dem niedrigen Marsdruck ist dieser Prozess etwa 100-mal stärker als auf der Erde. Das Gas schießt aus dem Eisblock heraus und schleudert den Sand in hohem Bogen davon, wodurch tiefe Kanäle und hohe Seitenwälle entstehen. Die Forscher:innen sprechen von „explosivem, gasgetriebenem Sedimenttransport“.

Dieser Mechanismus erklärt erstmals überzeugend die Merkmale der Mars-Rinnen: ihre Tiefe, ihre Gewundenheit und die grubenförmigen Enden.

Was das für die Suche nach Leben bedeutet

Diese Ergebnisse sind für die Marsforschung von großer Bedeutung. Sie entkräften die Annahme, dass diese speziellen linearen Dünenrinnen ein Beweis für flüssiges Wasser sind.

Die Schlussfolgerung der Studie ist klar: Flüssiges Wasser spielte bei der Entstehung dieser Formationen keine Rolle.

Das schränkt die Zonen, in denen Astrobiolog:innen heute flüssiges Wasser an der Oberfläche vermuten, weiter ein. Die Suche nach Hinweisen auf vergangenes oder gegenwärtiges Wasser auf dem Mars – eine Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen – muss sich nun auf andere geologische Signaturen konzentrieren.

Die neuen Erkenntnisse helfen aber auch, Phänomene auf anderen Himmelskörpern besser zu verstehen. Wenn Sonden künftig gewundene Kanäle auf Eismonden oder Kometen entdecken, wissen Forscher:innen nun, dass dies auch durch Trockeneis-Prozesse statt durch Flüssigkeiten verursacht sein könnte.