Mars-Rover Perseverance findet ungewöhnlichen Felsen: Woher stammt „Phippsaksla“?

Der Rover Perseverance hat auf dem Mars einen ungewöhnlich aussehenden Stein untersucht. Wie die Nasa berichtet, deutet die Kombination aus Eisen und Nickel darauf hin, dass es sich bei dem Brocken vermutlich um einen Meteoriten handelt, der an einem anderen Ort im Sonnensystem entstanden ist.

„Phippsaksla” ist vermutlich ein Meteorit

Bei der Untersuchung des Vernodden-Gebiets im Jezero-Krater, in dem Perseverance im Februar 2021 gelandet ist, stieß der Rover auf einen auffällig geformten Felsen, der das Interesse der Nasa-Forscher:innen weckte. Der Stein, den die Nasa „Phippsaksla“ getauft hat, fällt durch seine hoch aufragende, fast skulpturartige Form auf und unterscheidet sich deutlich von den eher flachen, fragmentierten Gesteinen in der Umgebung. Sein Durchmesser beträgt rund 80 Zentimeter. Perseverance analysierte seine Zusammensetzung mit dem Supercam-Instrument. Es untersucht Felsen und Böden mithilfe von Kameras, Lasern und Spektrometern, die die Eigenschaften des reflektierten Lichts messen.

Der Felsen weist Elemente auf, die typisch für Eisen-Nickel-Meteoriten sind. Diese Gesteine entstehen tief im Inneren großer Asteroiden. Nickel-Eisen-Legierungen gehören auch zu den Hauptbestandteilen des Erdkerns. Aufgrund seiner Elementzusammensetzung ist davon auszugehen, dass der Stein nicht auf dem Mars entstanden ist, sondern aus einem anderen Teil des Sonnensystems stammt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mars-Rover einen solchen „exotischen” Stein entdeckt: Curiosity hat im Gale-Krater schon zahlreiche Eisen-Nickel-Meteoriten identifizieren können.

Auch die Rover Opportunity und Spirit fanden während ihrer Missionen ähnliche Meteoriten. Daher war es für die Nasa-Forscher:innen anfangs umso überraschender, dass Perseverance im Jezero-Krater bislang keinen Eisen-Nickel-Meteoriten entdeckt hatte. Jetzt könnte er einen solchen Brocken außerhalb des Kraters auf einem Untergrund gefunden haben, der nachweislich durch Einschläge entstanden ist. Das Team muss allerdings weitere Untersuchungen durchführen, um „Phippsaksla” zweifelsfrei als Meteoriten zu bestätigen.

Perseverance sucht nach Spuren von Leben

Der Mars-Rover Perseverance landete am 18. Februar 2021 auf dem roten Planeten. Seine Mission besteht darin, Gestein und Bodenproben auf mögliche Biosignaturen, geologische Prozesse und die Entwicklung des Planeten zu untersuchen – und dadurch Hinweise auf früheres Leben zu finden. Um sicherzugehen, dass keine irdischen Mikroorganismen durch den Rover selbst auf den fernen Planeten gelangen und die Proben verfälschen könnten, wurde er in einem besonders strengen Reinraumkomplex am Jet Propulsion Laboratory montiert.

Anfang dieses Jahres stellten Nasa-Administrator Sean Duffy und beteiligte Wissenschaftler:innen neue Ergebnisse vor, die den bislang deutlichsten Hinweis auf mögliches Leben im Jezero-Krater liefern sollen. Eine Probe, die Perseverance aus einem ehemaligen Flussbett entnahm, enthielt potenzielle Biosignaturen. „Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erforderten einige der chemischen Prozesse, die diese Gesteine geformt haben, entweder hohe Temperaturen oder Leben. Wir sehen hier allerdings keine Anzeichen für hohe Temperaturen“, kommentierte der Geologe Michael Tice von der Texas A&M University den Fund im September.