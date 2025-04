Mars-Rover: Warum dieser seltsame Stein Nasa-Forscher zum Staunen bringt

Mitte März 2025 ist der Mars-Rover Perseverance bei der Erkundung des Jezero-Kraters auf einen seltsamen Stein gestoßen, der die Forscher:innen in Erstaunen versetzt hat. Denn der „St. Pauls Bay“ getaufte Stein besteht aus Hunderten kleinen Kügelchen.

Mars-Stein übersät von Hunderten Kügelchen

Diese Kügelchen sind jeweils nur wenige Millimeter groß, wie Alex Jones vom Imperial College London erklärt. Der Forscher aus dem Perseverance-Team der Nasa beschreibt die Kügelchen als teils länglich und teils elliptisch.

Einige würden zudem kantige Ränder aufweisen. Diese könnten abgebrochene Kugelfragmente darstellen. Einige Kügelchen hätten sogar winzige Löcher. „Welche Eigenschaft der Geologie könnte diese seltsamen Formen hervorbringen?“, fragt sich Jones in einem entsprechenden Artikel auf der Nasa-Website.

Allerdings sind Forscher:innen nicht zum ersten Mal auf solche seltsamen Gebilde gestoßen. 2004 etwa fand der Mars-Rover Opportunity die sogenannten Mars-Blaubeeren. Curiosity stolperte später über kleine kugelförmige Gebilde im Gale-Krater.

Mars-Blaubeeren und Popcorn-Steine

Und Perseverance selbst hatte erst im Sommer 2024 Steine entdeckt, die die Forscher:innen an Popcorn erinnern. Die Kügelchen fanden sich auch hier auf einigen Felsen.

Im Falle der Popcorn-Steine gehen die Forscher:innen davon aus, dass diese Ablagerungen auf das frühere Vorhandensein von Wasser hindeutet. Die Konkretionen – Mineral-Aggregate – seien durch die Zirkulation von Grundwasser durch Gesteinsporen entstanden, so die Nasa.

Ist ein Meteoriteneinschlag verantwortlich?

Das ist aber nicht die einzige Erklärung für das Entstehen solcher Kügelchen. Auf der Erde entstehen sie etwa, wenn bei einem Vulkanausbruch ausgeworfenes geschmolzenes Gestein schnell abkühlt. Ebenfalls möglich ist die Entstehung der Kügelchen, wenn Gestein bei einem Meteoriteneinschlag verdampft.

Weil jede dieser Entstehungsmöglichkeiten andere Auswirkungen auf die Entwicklung der Steine gehabt hätte, will es das Team genauer wissen. Die Forscher:innen arbeiten laut Jones jetzt daran, den Kontext und Ursprung des gefundenen Materials genau zu bestimmen.

Ursprung des Float Rock finden

Denn bei dem Stein handelt es sich um einen sogenannten „Float Rock“, einen Stein, der eigentlich an einen anderen Ort gehört. Entsprechend wird jetzt daran gearbeitet, dessen Ursprung zu finden.

Möglicherweise, so zeigen erste Untersuchungen, könnte der Ursprung des Steines in einer dunkel gefärbten Felsschicht liegen, die das Team aus dem Mars-Orbit heraus entdeckt hat. Die genaue Einordnung dieser Strukturen in den geologischen Kontext soll dabei helfen, ihre Bedeutung für die Geschichte des Jezero-Kraterrandes zu bestimmen.

