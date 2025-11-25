Neue Mars-Studie: Roter Planet war womöglich deutlich länger bewohnbar

Dass auf dem Mars einst Wasser floss, gilt in der Wissenschaft als gesichert. Die vorherrschende Lehrmeinung geht jedoch davon aus, dass die Oberfläche des roten Planeten vor etwa 3,7 bis 4,2 Milliarden Jahren austrocknete, als die Atmosphäre durch Sonnenwinde abgetragen wurde.

Eine aktuelle Studie der New York University Abu Dhabi (NYUAD) aus Abu Dhabi deutet nun darauf hin, dass dies nicht das Ende der Bewohnbarkeit markierte. Wie die Forscher:innen im Fachjournal „Journal of Geophysical Research: Planets“ darlegen, existierten unterirdische Wasservorkommen wohl noch deutlich länger als bisher angenommen.

Versteinerte Zeugen im Gale-Krater

Das Team um den Astrophysiker Dimitra Atri untersuchte Daten des Nasa-Rovers Curiosity, der seit 2012 den Gale-Krater erkundet. Im Fokus stand die sogenannte Stimson-Formation. Dabei handelt es sich um konservierte Sanddünen, die zu Gestein verhärtet sind.

Diese Lithifizierung (der Prozess der Versteinerung) wirft seit Langem Fragen auf. In einer derart trockenen Umgebung versteinert Sand nicht ohne Weiteres. Es bedarf eines Bindemittels.

Die Wissenschaftler:innen der NYUAD verglichen die Mars-Daten mit geologischen Formationen in ihrer unmittelbaren Umgebung: den Wüsten der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort lassen sich ähnliche Strukturen beobachten.

Der Blick in den Untergrund

Die Analyse ergab, dass die Dünen im Gale-Krater nicht durch Oberflächenwasser, sondern durch aufsteigendes Grundwasser geformt wurden. Selbst als der Mars an der Oberfläche bereits eine trockene, lebensfeindliche Wüste war, zirkulierte im Untergrund offenbar noch Wasser.

Dieses Grundwasser drang in die Hohlräume der Sanddünen ein. Beim Verdunsten hinterließ es Mineralien, vor allem Gips (Calciumsulfat). Diese Salze wirkten als Zement, der den lockeren Sand zu festem Gestein verbacken hat.

Für die Astrobiologie ist das ein spannendes Detail. Gips und ähnliche Mineralien sind auf der Erde dafür bekannt, organische Moleküle hervorragend zu konservieren.

Eine Nische für das Leben

Die Ergebnisse legen nahe, dass der Mars nicht abrupt von „bewohnbar“ zu „tot“ wechselte. Stattdessen gab es eine lange Übergangsphase. Während die Strahlung an der Oberfläche jedes Leben vernichtet hätte, bot der feuchte Untergrund Schutz.

Dimitra Atri erklärt dazu in einer Mitteilung der Universität, dass diese geschützten Umgebungen mikrobielles Leben unterstützt haben könnten, lange nachdem Seen und Flüsse verschwunden waren.

Die untersuchten Formationen im Gale-Krater rücken damit in den Fokus künftiger Missionen. Sie könnten die chemischen Signaturen vergangenen Lebens bis heute in ihrem Inneren eingeschlossen haben.

Vorsicht vor zu viel Euphorie

Es gilt jedoch einzuordnen: Die Studie belegt die Existenz von Wasser und theoretisch bewohnbaren Nischen, nicht aber die Existenz von Leben selbst. Die Prozesse, die zur Bildung der Stimson-Formation führten, sind physikalischer und chemischer Natur.

Ob sich in diesen unterirdischen Aquiferen tatsächlich Mikroben tummelten, bleibt Spekulation, bis eine Probeentnahme und Analyse vor Ort oder in irdischen Laboren erfolgt. Die Arbeit der Forscher:innen liefert jedoch eine präzisere Landkarte dafür, wo wir suchen sollten.

Die Erkenntnis, dass irdische Wüstenprozesse als Blaupause für den Mars dienen können, validiert zudem neue methodische Ansätze in der Planetologie. Der Vergleich von Curiosity-Daten mit Gesteinsproben aus den Emiraten zeigt, wie viel wir von der Erde über fremde Welten lernen können.

Für die Planung kommender Mars-Missionen sind diese Daten wertvoll. Die Suche nach Biosignaturen gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zu wissen, dass lithifizierte Dünenformationen wie jene im Gale-Krater als Tresore für organisches Material fungieren können, engt den Suchradius sinnvoll ein.