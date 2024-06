News

In 40 Tagen zum Mars: Japanische Firma plant Weltraumlift bis 2050

Seit über zehn Jahren arbeitet eine japanische Firma schon an einem Lift, der Menschen und Güter in Rekordzeit ins All bringen soll – und das sehr öffentlichkeitswirksam. Jetzt gibt es eine neue Ankündigung. Geht es bald bis zum Mars?