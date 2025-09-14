Die Geschichte beginnt in den 1960ern in einem kleinen Schlagzeugladen in Hanwell, wo Jim Marshall versuchte, einem Haufen lokaler Gitarristen den Sound zu geben, den sie suchten – ein Sound, der härter, knackiger und voller sein sollte als alles andere. Das Ergebnis war der JTM45, ein Verstärker, der einen Sound erzeugte, der viel satter war als alles je zuvor Gehörte. Hier nimmt das Rock‘n’Roll-Schicksal seinen Lauf: Diese Gitarristen, ähnlich wie der Name Marshall, sollten die Musik für immer revolutionieren.

Die Geschichte hört nicht auf – sie dreht nur lauter auf

Während in Hanwell die ersten Marshall-Amps die Wände zum Beben brachten, begann in Stockholm ein neues Kapitel: Lautsprecher und Kopfhörer, gemacht für Menschen, die Musik nicht nur hören, sondern leben.

2023: Wir werfen die Zettelwirtschaft über Bord

Marshall Amplification und Zound Industries sagen: Wir werden eins – die Marshall Group.

Nicht, um in Charts zu landen, sondern um mehr Raum für das zu schaffen, worauf es ankommt: Musik, Sound und ein Lebensgefühl, das nicht in eine Schublade passt.

2025: Die nächste Stufe im Verstärker

Mit dem Heston 120 hauen wir unsere erste TV-Soundbar raus. 60 Jahre Erfahrung in Sachen Lautstärke, Charakter und Design – jetzt für den Moment, wenn dein Film zum Gig wird. Kein Schnickschnack – nur purer, unverfälschter Sound, der sich anfühlt, als würdest du in der ersten Reihe stehen.

Und weiter geht’s

Neue Projekte. Neue Geschichten. Check unsere Website oder Social Media, wenn du wissen willst, wo wir als Nächstes aufdrehen.