Marshall Heston 120: Die erste Soundbar der Rocklegende – und was sie so besonders macht

Dolby Atmos trifft Rock’n’Roll

Der Heston 120 kombiniert immersiven Dolby Atmos Sound, ikonisches Design und clevere Konnektivität – und richtet sich an alle, die Musik, Filme und exzellente Technik gleichermaßen lieben.

Für Musik gemacht – und für die Filme, die du liebst

Anders als viele Soundbars, die oft für Filmton optimiert sind, will der Heston 120 beides – Kino und Musik. Deshalb wurde er bewusst für beide Szenarien abgestimmt:

„Uns war es wichtig, TV und Musik die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, statt eine der anderen vorzuziehen“, erklärt Ed Camphor, Audio Technology and Tuning Lead bei der Marshall Group. „Wir haben Hunderte von Stunden investiert, um den Heston 120 perfekt abzustimmen.“

Das Ergebnis: Elf strategisch platzierte Treiber liefern 5.1.2-Surroundsound mit beeindruckender Räumlichkeit und direktionalem Klang – angetrieben von Dolby Atmos und DTS:X. Zwei integrierte Subwoofer sorgen für satte Bässe, die Action-Szenen wuchtiger und Basslines spürbarer machen – ganz ohne Zusatzgerät. Mit Dolby Atmos und DTS:X füllt der Klang den Raum – und legt sich wie eine Sounddecke um dich. Besonders in Kombination mit der optionalen Raumkalibrierung via App spielt das System dadurch sein ganzes Potenzial aus.

Musikdienste direkt integriert

Natürlich funktioniert der Heston 120 auch ganz ohne Fernseher. Dank WLAN und Bluetooth 5.3 mit Auracast™ streamst du Inhalte direkt von Spotify, Tidal oder Airable Internetradio. Die Soundbar ist kompatibel mit AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und Tidal Connect – und damit offen für alle deine Lieblingsdienste.

Dank der Marshall App kannst du Presets anlegen, Equalizer anpassen und sogar den Klang an deinen Raum anpassen. Ganz gleich ob beim Filmabend oder während du deine Lieblingsplaylist abspielst: Die Steuerung bleibt intuitiv: wahlweise per App oder über die taktile Bedienelemente im klassischen Marshall-Stil.

Design mit Geschichte – gebaut für die Zukunft

Optisch bleibt Marshall seinen Wurzeln treu: Der Heston 120 greift das klassische Amp-Design auf, von gerändelten Metallreglern über gewobenen Bundstoff bis zum veganen Lederbezug. Das Ergebnis ist ein Designstatement in deinem Wohnzimmer, das keineswegs nach reiner Technik aussieht – sondern nach einem starken Charakter.

Zudem ist der Heston 120 modular und reparierbar aufgebaut: Endkappen, Platinen und Treiber lassen sich bei Bedarf austauschen. Auch die Materialien sind durchdacht – inklusive recyceltem Neodym in den Magneten und PVC-freier Verkabelung.

Eine Soundbar, die mehr will – und mehr kann

Der Heston 120 ist keine gewöhnliche Soundbar. Er ist ein echtes Marshall-Produkt: kompromisslos im Klang, hochwertig im Design, zukunftssicher in der Technik. Wer seinen Fernseher zum Kino upgraden und gleichzeitig Musik in bester Qualität genießen will, findet hier den perfekten Allrounder mit Charakter.