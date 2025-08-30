Anzeige
News
Mastodon: Eine Altersverifizierung sei wegen der dezentralen Struktur nicht möglich

Jugendschutz – oder Meinungsfreiheit? Ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Mississippi verpflichtet soziale Plattformen dazu, das Alter der Nutzer:innen zu prüfen. Mastodon verweigert das aus technischen Gründen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Mastodon: Eine Altersverifizierung sei wegen der dezentralen Struktur nicht möglich
Warum stellt Mastodon sich quer?(Foto: Koshiro K / Shutterstock.com)

Nach Bluesky hat jetzt auch Mastodon angekündigt, das im Frühjahr 2024 verabschiedete Altersverifizierungsgesetz von Mississippi nicht einhalten zu können. Wie Techcrunch berichtet, gibt das soziale Netzwerk an, nicht über die nötigen Mittel zu verfügen, und betont, dass Mastodon seine Nutzer:innen nicht nachverfolgt, wodurch die Umsetzung eines solchen Gesetzes erschwert werde.

Eine serverübergreifende Prüfung ist nicht möglich

Bei Mastodon handelt es sich um eine quelloffenen Microblogging-Plattform. Im Gegensatz zu X oder Bluesky gibt es kein zentrales Unternehmen, das das Netzwerk kontrolliert – es wird zwar von einer gemeinnützigen Gesellschaft aus Deutschland vorangetrieben, auf die eigentlichen Inhalte kann aber auch die keinen direkten Einfluss nehmen. Mastodon ist dezentral konzipiert und läuft auf vielen unabhängigen Servern, die miteinander verbunden sind, sodass Nutzer:innen auch serverübergreifend miteinander kommunizieren können. Mastodon will mehr Datenschutz, Vielfalt und Unabhängigkeit ermöglichen, bietet im Vergleich zu X oder Bluesky aber auch weniger Schutz vor potenziell illegalen Inhalten. Welche Regeln gelten, entscheiden die Serverbetreiber:innen selbst.

Gegenüber Techcrunch teilte die Plattform mit, dass bei den eigenen Servern zwar ein Mindestalter von 16 Jahren für Neuanmeldungen festgesetzt wurde, darüber hinaus hätte sie aber nicht die Mittel, eine Altersverifikation umzusetzen. Als Reaktion auf strengere Regulierungen beinhaltet die Mastodon-Version 4.4, die im Juli 2025 veröffentlich wurde, die Möglichkeit, ein Mindestalter bei der Anmeldung festzulegen und andere rechtliche Features für die Nutzungsbedingungen zu implementieren. Das heißt, einzelne Serverbetreiber:innen müssen selbst entscheiden, ob sie eine Altersverifizierungskomponente für notwendig halten. Die Daten der Nutzer:innen werden allerdings nicht gespeichert.

Wie geht für Nutzer:innen aus Mississippi weiter?

Das Gesetz HB 1126, das im US-Bundesstaat Mississippi gilt, betrifft digitale Dienste, auf denen Inhalte gepostet oder konsumiert werden können. Diese Plattformen müssen künftig das Alter aller Nutzer:innen mit „wirtschaftlich vertretbarem Aufwand” überprüfen. Bei Personen unter 18 Jahren muss eine Zustimmung eines Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Das Ziel besteht darin, Kinder und Jugendliche besser vor schädlichen Inhalten zu Themen wie Essstörungen, Drogenmissbrauch oder Gewalt zu schützen.

Die Mastodon-Software bietet allerdings keine Möglichkeit, eine generelle Altersverifizierung über alle Server hinweg umzusetzen. Außerdem möchte man keine IP-basierten Sperren einsetzen, da Reisende dadurch ungerechtfertigt betroffen wären. „Einer der Gründe, warum Mastodon gegründet wurde, war, verschiedenen Rechtsordnungen die Möglichkeit zu geben, soziale Medien unabhängig von den USA zu betreiben“, heißt es in einer Stellungnahme der Plattform. „Menschen können frei wählen, ihr Konto auf einem Mastodon-Server zu haben, dessen Richtlinien zu ihren Bedürfnissen passen.“

Social Media braucht einen besseren Jugendschutz

Schon in der vergangenen Woche hatte Bluesky angekündigt, das Gesetz zur Altersverifizierung aufgrund des damit verbundenen Aufwands nicht einhalten zu können. Seitdem ist die Plattform für Nutzer:innen in Mississippi nicht mehr verfügbar. Die Frage, ob und inwiefern die Nutzung sozialer Plattformen für Minderjährige eingeschränkt werden sollte, beschäftigt aktuell zahlreiche Staaten weltweit. Auch in Deutschland sehen viele Menschen in sozialen Medien ein Risiko für Heranwachsende und würden eine Altersbeschränkung deshalb begrüßen. Die Frage nach der Umsetzbarkeit ist allerdings auch hierzulande noch nicht ausreichend geklärt.

