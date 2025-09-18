Anzeige
Fundstück
KI im Denk-Labyrinth: Dieses antike Mathe-Rätsel bringt ChatGPT aus dem Konzept

Forscher:innen der University of Cambridge haben ChatGPT ein 2.400 Jahre altes Mathe-Rätsel lösen lassen. Überraschenderweise griff der KI-Chatbot aber nicht auf sein „Wissen“ darüber zurück – sondern schien zu improvisieren.

Von Jörn Brien
2 Min.
KI im Denk-Labyrinth: Dieses antike Mathe-Rätsel bringt ChatGPT aus dem Konzept
ChatGPT - diesen Namen kennt inzwischen jede:r. Beinahe hätte das berühmte KI-Tool aber anders geheißen. (Mehaniq / Shutterstock.com)

Das vom griechischen Philosophen Platon 385 vor unserer Zeit niedergeschriebene Menon-Dialog gilt als älteste überlieferte mathematische Diskussion der Welt. Darin bringt Sokrates dem jungen Aristokraten Menon seine Theorie vom Wiedererinnern nahe.

Philosophische Frage und Mathe-Rätsel

Letztlich geht es um die philosophische Frage, ob Wissen angeboren ist und man sich daran zurückerinnern kann. Sokrates versucht diese These anhand eines jungen Sklaven zu belegen – indem er ihn anhand von Fragen zur Lösung eines nur auf den ersten Blick einfachen Mathe-Rätsels bringt.

Konkret geht es darum, wie sich die Fläche eines Quadrats verdoppeln lässt. Nämlich nicht, in dem man die Seitenlängen verdoppelt. Denn dann würde die Fläche vervierfacht. Stattdessen macht man die Diagonale eines Quadrats zur Seitenlänge eines neuen, dann doppelt so großen Quadrats.

Mathematische Unterhaltung mit ChatGPT

Dieses vor 2.400 Jahren beschriebene Mathe-Rätsel haben Forscher:innen der University of Cambridge jetzt als Ausgangspunkt für einen entsprechenden Test von OpenAIs KI-Chatbot ChatGPT genommen. Hierbei ahmten sie zunächst die von Sokrates gestellten Fragen nach und fügten dann absichtlich Fehler und neue Varianten des Problems hinzu.

Die Forscher:innen hatten erwartet, dass das KI-System das „Wissen“ über das bekannte Mathe-Rätsel abrufen würde – und gleich die entsprechende Lösung präsentieren würde. Überraschenderweise tat ChatGPT das aber nicht, sondern schien bei dem Lösungsansatz zu improvisieren und auch menschlich erscheinende Fehler zu machen.

KI-Chatbot verhält sich wie Lernende

Das Team stellte in seiner Studie zwar klar, dass große Sprachmodelle wie GPT-4, auf dem die im Test verwendete ChatGPT-Version basierte, keinesfalls wie Menschen denken oder Dinge herausfinden würden. Dennoch beschrieben die Forscher:innen das Verhalten des KI-Chatbots als dem von Lernenden ähnlich.

„Wenn wir vor einem neuen Problem stehen, ist es oft unser Instinkt, Dinge auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen auszuprobieren“, erklärte Studienleiter Nadav Marco. In dem Experiment schien ChatGPT sich ähnlich zu verhalten. „Wie Lernende oder Gelehrte schien es seine eigenen Hypothesen und Lösungen zu entwickeln“, so Marco.

ChatGPT-Fehler als Chance für Schüler

Als ein Ergebnis des Experiments sehen die Forscher:innen die Möglichkeit, dass Schüler:innen die Unzulänglichkeiten von ChatGPT als Chance sehen. Sie könnten damit die entscheidenden Fähigkeiten zur zur Bewertung von Beweisen und Argumentationen entwickeln, die den Kern des mathematischen Denkens bilden.

Dazu dürften sie den KI-Chatbot allerdings nicht dazu auffordern, die Antwort auf eine Lösung zu geben. Vielmehr sollte ein Prompt ungefähr so gestellt werden: „Ich möchte, dass wir dieses Problem gemeinsam untersuchen“. So könnten Schüler:innen mathematische Schlüsselkompetenzen entwickeln – und sich auf die Antwort verlassen.

