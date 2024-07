News

Maus mit Abo: Was sich die Logitech-Chefin unter einer Forever-Mouse vorstellt

In einem Podcast hat die Logitech-Chefin Hanneke Faber ihre Idee einer „Forever-Mouse“ vorgestellt. Nutzer:innen könnten damit eine Update-Garantie für ihre Computermäuse erhalten – per Bezahlabo. Was genau steckt dahinter?