Airpods, Pixel Watch und Fritzbox: Diese 6 Mediamarkt-Deals zum Black Friday lohnen sich für euch

Erst vor wenigen Tagen hat Mediamarkt die letzte Rabattaktion beendet. Kund:innen konnten schon vor der eigentlichen Black Week erste Deals ergattern. Jetzt zückt Mediamarkt die nächsten Angebote und startet damit offiziell die Black Week vor dem Black Friday.

Die Black Friday Deals finden bis zum 28. November 2024 um 20 Uhr statt. Angebot gibt es unter anderem in den Kategorien Smartphones, Smartwatches, Router und Kopfhörer. Wie immer gilt aber, dass nicht jedes Angebot unbedingt ein Schnäppchen ist. Damit ihr nicht von Streichpreisen verlockt werdet, zeigen wir euch, bei welchen Black Deals von Mediamarkt ihr wirklich sparen könnt.

Google Pixel Watch 2

Die Smartwatch Google Pixel Watch 2* gibt es deutlich günstiger in der Black Week von Mediamarkt. Die Uhr kostet im Normalfall um die 200 Euro. Bei Mediamarkt bekommt ihr die Uhr mit Fitness-Tracking, Schlafmessung und Herzfrequenzsensor für 189 Euro. Allerdings hat auch Amazon die Uhr gerade für 189 Euro im Angebot.

Sie bietet laut Google eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden mit aktiviertem Always-on-Display. Für eine komplette Aufladung benötigt die Google Pixel Watch 2 etwa 80 Minuten am Ladegerät. Wie sich die Google Pixel Watch 2 im Test geschlagen hat und warum sich die Uhr für Android-User:innen lohnt, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Nothing Phone 2a

Das Nothing Phone 2a* bekommt ihr im Rahmen der Black-Friday-Angebote für 279 Euro bei Mediamarkt. Werfen wir einen Blick auf Vergleichsportale, legt der Onlinehändler damit den aktuellen Bestpreis hin. Andere Anbieter:innen liegen etwa 20 Euro über diesem Preis. Das Angebot ist zudem das günstigste für das Nothing Phone 2a in den vergangenen zwölf Monaten.

Das Budget-Smartphone besticht vorwiegend durch einen großen Akku mit 5.000 Milliamperestunden sowie zwei soliden Kameras mit jeweils 50 Megapixeln. Im Inneren arbeiten ein Dimensity 7200 Pro und acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Das ist zwar nicht gerade die Königsklasse, dürfte aber für die meisten Nutzer:innen mehr als ausreichen. Nur wer viele Games zockt und ausgedehntes Multitasking betreibt, dürfte etwas mehr Power benötigen.

AVM Fritzbox 7590 AX und FritzRepeater 1200 AX

Ein Doppelpack-Deal gibt es bei den AVM-Produkten. Mediamarkt hat für die Black-Friday-Deals den Router Fritzbox 7590 AX und den WLAN-Repeater 1200 AX* zusammengeworfen. Zusammen bekommt ihr das Paket für 269 Euro. Schauen wir auf die Einzelpreise, wird schnell die Ersparnis klar. Die Fritzbox gibt es aktuell für etwa 236 Euro, den Repeater für rund 70 Euro.

Wer also beide Geräte zusammenkauft, kann rund 37 Euro sparen. Noch besser ist der Deal für alle, die etwa den FritzRepeater 1200 AX nicht benötigen und weiterverkaufen wollen. Beide Geräte unterstützen Wi-Fi 6 und sind damit recht zukunftssicher.

Apple Airpods Pro 2

Auch bei Kopfhörern könnt ihr im Rahmen der Black-Friday-Angebote bei Mediamarkt sparen. Die beliebten Apple Airpods Pro 2* gibt es etwa für 199 Euro. Diesen Preis bietet zwar aktuell auch Amazon, doch andere Händler:innen liegen mit circa 225 Euro deutlich darüber.

Das USB-C-Magsafe-Ladecase liegt beim Kauf direkt mit bei. Zudem könnt ihr Kopfhörer mittlerweile nicht mehr nur zum Musikhören nutzen. Die Apple Airpods Pro 2 fungieren auch als Hörgerät. Wie gut der Hörtest mit den Apple-Kopfhörern funktioniert, haben wir euch im verlinkten Artikel zusammengefasst.

Apple iPad (2022)

Ebenfalls für Apple-Fans interessant: Das Apple iPad (2022)* gibt es bei Mediamarkt derzeit für 339 Euro. Im Vergleich zu Konkurrenz, die das Gerät ebenfalls mit 64 Gigabyte Speicher in der Wifi-Variante anbietet, ergibt sich eine Ersparnis von rund 20 Euro. Schon im Test zum iPad (2022) hat sich gezeigt, dass die Einsteigerklasse von Apple einige Vorzüge gegenüber der Budget-Konkurrenz bietet.

LG OLED65C43LA

Wer den nötigen Platz für einen 65-Zoll-Fernseher hat, kann bei den Black-Friday-Deals von Mediamarkt ebenfalls sparen. Der LG OLED65C43LA* ist zum Bestpreis von 1.299 Euro erhältlich. Die Konkurrenz mit Amazon und einigen weiteren liegt da deutlich über dem Angebot. Sie verlangen mindestens 1.540 Euro für den 4K-Fernseher mit OLED-Display. Der Fernseher bietet insgesamt vier HDMI-Anschlüsse sowie drei USB-Ports. Über Wi-Fi oder LAN könnt ihr den TV mit dem Internet verbinden und den Fernseher etwa mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant steuern.

