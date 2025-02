Mehrwertsteuer-Aktion bei Mediamarkt: 6 gute Deals und ein Haken

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

In regelmäßigen Abständen locken Mediamarkt und Saturn mit der sogenannten Mehrwersteuer-Aktion. 19 Prozent Rabatt wollen euch die Elektronikmärkte auf ausgewählte Artikel gewähren. Zu genau sollte man hier allerdings nicht nachrechnen. Bei einigen Artikeln landet ihr eher bei einer Ersparnis von etwas mehr als 16 Prozent – und Mehrwertsteuer zahlt ihr natürlich trotzdem.

Anzeige Anzeige

Immerhin könnt ihr diesmal tatsächlich einige Schnäppchen machen, besonders im Bereich Gaming und im Smarthome. Damit ihr die Angebote nicht selbst durchforsten müsst, haben wir das für euch erledigt. Die Aktion läuft noch bis zum 10. Februar 2025 um 8:59 Uhr.

Mediamarkt: Kundenkonto ist Pflicht

Bevor ihr bei den Schnäppchen zuschlagen könnt, solltet ihr allerdings beachten, dass ihr ein MyMediamarkt-Konto benötigt. Nur dann wird an der digitalen Kasse die Preisdifferenz bei den Produkten abgezogen. Die gute Nachricht: Das Kundenkonto lässt sich gratis anlegen. Die Schlechte: Ihr müsst dem Konzern zwangsläufig eure Daten überlassen.

Anzeige Anzeige

Playstation 5 und Nintendo Switch mit Rabatt

In der Corona-Zeit war die Playstation 5 nur schwer zu bekommen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas geändert. Bei Mediamarkt bekommt ihr die Konsole als Slim-Version in der Digital-Edition, also ohne Blu-ray-Laufwerk, für rund 337 Euro. Laut Idealo ist das deutlich günstiger als die Angebote anderer Online-Shops. Die rufen zwischen 408 und 429 Euro auf.

Ebenfalls günstig schießen könnt ihr die Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm. Dass die Konsole nun günstig verkauft wird, ist keine Überraschung. Schließlich hat der Hersteller den Nachfolger bereits angeteasert. Im April 2025 folgt die große Vorstellung inklusive Verkündigung des Preises. Wer die Konsole bislang ausgelassen hat, kann nur für einen guten Preis zuschlagen.

Anzeige Anzeige

Die Switch allein bekommt ihr für 277 Euro. Der noch bessere Deal ist allerdings das Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe, das Mediamarkt für 278 Euro verkauft. Im Preis inbegriffen ist zusätzlich sogar noch eine zwölfmonatige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Günstige Smartphones von Xiaomi und Motorola

Wer auf der Suche nach einem günstigen Smartphone ist, wird bei Mediamarkt ebenfalls fündig. Der Elektrofachmarkt bietet das ohnehin schon günstige Motorola Moto G34 5G mit 128 Gigabyte für rund 83 Euro. Raketentechnik sollte man für den Preis nicht erwarten, in vielen Testberichten wird das gute Preisleistungs-Verhältnis aber gelobt.

Anzeige Anzeige

Ein oder zwei Ligen höher spielt das Xiaomi 14T mit 512 Gigabyte Speicher, das im Online-Handel für rund 420 Euro über die digitale Landentheke geht. Bei Mediamarkt zahlt ihr 420 Euro. Kein guter Deal ist dagegen das besser ausgestattete Xiaomi 14T Pro. Selbst mit Rabaat liegt es bei 630 Euro. Laut Idealo liegt der günstigste Deal aber 56 Euro.

Smarthome-Zubehör

Wollt ihr euer Smarthome um smarte Thermostate erweitern, könnte ein Bosch-Deal der Richtige für euch sein. Bei Mediamarkt gibt es den Smarthome-Controller im Verbund mit drei Heizkörperthermostaten derzeit für rund 169 Euro zu kaufen. Der Preis liegt normalerweise bei 199 Euro. Günstiger ist die Konkurrenz momentan auch nicht. Das System eignet sich vor allem dann, wenn ihr plant, euer Smarthome auf Bosch-Produkten aufzubauen.

Für all jene, die bereits smarte Thermostaten von Tado zu Hause haben, gibt es im Onlineshop ebenfalls ein spannendes Angebot. Mediamarkt bietet die Thermostate der Serie Tado X günstiger an. Normalerweise zahlt ihr online dafür 49,90 Euro. Durch die Aktion spart ihr bei der Bestellung aber 7,97 Euro.

Anzeige Anzeige

Fitness-Uhr zum günstigen Preis

Zum Schluss noch ein Angebot für alle, die sich vorgenommen haben, den Jahresauftakt sportlich zu bestreiten. Derzeit bietet Mediamarkt die Garmin Fenix 7 Pro Solar für rund 496 Euro an und unterbietet damit die Konkurrenz um rund 40 Euro.

Mit der Uhr trackt ihr Sportarten wie Laufen, Radfahren, Yoga oder Bergsteigen. Sie trackt den Herzschlag, das Schlafverhalten und kann in Verbindung mit dem Smartphone Nachrichten anzeigen, etwa von Whatsapp.