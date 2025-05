Mediamarkt und Saturn vereinen Kundenprogramme: Warum ihr euch jetzt in eurer Konto einloggen solltet

Für Kund:innen von Mediamarkt und Saturn steht eine große Neuerung an. Am 11. Juni 2025 werden die beiden Marken näher zusammenrücken und bislang getrennte Konten zusammenführen. Das berichtet unter anderem das Mydealz Magazin. Eine der Neuerungen durch die Umstellung ist, dass ihr nur noch einen Login für beide Seiten benötigt.

Mediamarkt und Saturn: Was sich für Kund:innen im Juni ändert

In dem gemeinsamen Konto werden dann sämtliche Einkäufe bei Mediamarkt und Saturn aufgelistet und mit Bonuspunkten belohnt. Diese Punkte könnt ihr im Anschluss in Gutscheine umwandeln und dann auch bei Mediamarkt oder Saturn einlösen. Habt ihr eine Kundenkarte für einen der beiden Händler, dann gilt sie nach der Umstellung ebenfalls für beide Unternehmen.

Kund:innen von Mediamarkt und Saturn sollten sich bis zum 9. Juni 2025 in ihr Konto einloggen und dort den Teilnahmebedingungen zustimmen. Nur so kann das Konto zu einem gemeinsamen Account für beide Händler umgewandelt werden. Solltet ihr erst nach dem 11. Juni 2025 einen Account erstellen, gilt dieser von Anfang an für beide Händler. Tauchen nach eurem Login keine Teilnahmebedingungen auf, habt ihr die sie wohl schon in letzter Zeit akzeptiert und müsst nichts weiter tun.

Problematisch wird es nur, wenn ihr bis zum 9. Juni 2025 den Teilnahmebedingungen von Mediamarkt und Saturn nicht zustimmen solltet. Dann wird euer Account bei Mediamarkt oder Saturn gelöscht. Dadurch verliert ihr auch den Zugriff auf eure bisherigen Einkäufe, Wunschlisten und gesammelte Bonuspunkte. Habt ihr den aktuellen Teilnahmebedingungen schon zugestimmt, wollt aber kein gemeinsames Konto haben, könnt ihr den Bedingungen noch widersprechen. Schreibt dazu eine E-Mail an datenschutz@saturn.de oder datenschutz@mediamarkt.de und schildert darin euer Anliegen.

