Ein Drittel mehr Lebenszeit? Wie Medikamente das Altern verlangsamen könnten
„Rejuvenation“ und „Longevity“ sind die Buzzwords einer jungen Forschungs- und Firmenszene – und der Beginn einer neuen Ära. Die Suche nach „Geroprotektoren“ – Wirkstoffen, die das Altern hinauszögern und für mehr Gesundheit sorgen sollen – ist in vollem Gange. Beflügelt wird die Szene durch eine Fülle an Tierexperimenten, die nahelegen, dass ein gestrecktes Leben kein unerreichbarer Wunschtraum sein könnte. Jüngst verlängerte etwa eine Kombination aus den verfügbaren Arzneien Rapamycin, einem Immunsuppressivum, und Trametinib, einer Krebsarznei, das Leben von Mäusen um ein Drittel. Auch weitere Wirkstoffe, etwa das Diabetesmedikament Metformin, werden noch geprüft. Zudem wächst die Anhängerschar alternativer Anti-Aging-Maßnahmen wie der Kältetherapie.
