Medizin-Nobelpreis geht an drei Immunforscher

Das Immunsystem ist schon ein ausgeklügeltes Werk unseres Körpers. Es verteidigt uns vor Erregern, damit wir gesund bleiben. Doch ist etwas im Immunsystem falsch programmiert, richten sich die Abwehrkräfte gegen die eigenen Organe. Die Folge sind Autoimmunerkrankungen, die sich bisher nicht heilen, allenfalls verlangsamen lassen. Die Erforschung der sogenannten peripheren Immuntoleranz, die dafür sorgt, dass das Immunsystem nicht den eigenen Körper schädigt, wurde jetzt mit dem höchsten wissenschaftlichen Preis ausgezeichnet.

Die Immunforscher:innen Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten den Medizin-Nobelpreis für ihre Entdeckungen. Sie analysierten die regulatorischen T-Zellen, die quasi als Türsteher des Immunsystems, arbeiten und körperfremde Eindringlinge erkennen können. Ihre Forschungserkenntnisse eröffnen eine ganze Reihe an Möglichkeiten der medizinischen Behandlung. Damit bieten sie einen Hoffnungsschimmer für Patient:innen mit Autoimmunkrankheiten, Krebsdiagnosen und Betroffene von schweren Komplikationen nach Stammzelltransplantationen.

Die drei Nobelpreisträger:innen

Mary E. Brunkow wurde 1961 geboren und arbeitet derzeit am Institute for Systems Biology in Seattle in den USA. Auch Fred Ramsdell ist US-Wissenschaftler, wurde 1960 geboren und arbeitet als wissenschaftlicher Berater bei Sonoma Biotherapeutics in San Francisco, das T-Zellen-Therapien entwickelt.

Der ebenfalls ausgezeichnete Japaner Shimon Sakaguchi wurde 1951 geboren und arbeitet an der Universität Osaka. Sakaguchi entdeckte erstmals 1995, dass das Immunsystem komplexer als vorherige Annahmen war. Er entdeckte eine bisher unbekannte Klasse von Immunzellen, die den Körper vor Autoimmunerkrankungen schützen.

Bis dato unbekannte Klasse von Immunzellen entdeckt

Brunkow und Ramsdell machten 2001 eine weitere wichtige Entdeckung, als sie eine Erklärung dafür vorlegten, warum ein bestimmter Mausstamm besonders anfällig für Autoimmunerkrankungen war. Sie hatten entdeckt, dass diese Mäuse eine Mutation in einem Gen aufweisen, das sie Foxp3 nannten. Sie zeigten auch, dass Mutationen im menschlichen Äquivalent dieses Gens eine schwere Autoimmunerkrankung namens IPEX verursachen. Das IPEX-Syndrom kann zu Entzündungen des Darms, Störungen der hormonbildenden Drüsen und auch zu Hauterkrankungen führen.

Zwei Jahre später gelang es Sakaguchi, diese Entdeckungen miteinander zu verknüpfen. Er bewies, dass das Foxp3-Gen die Entwicklung der von ihm 1995 identifizierten Zellen steuert. Diese Zellen, die heute als regulatorische T-Zellen bekannt sind, überwachen andere Immunzellen und sorgen dafür, dass unser Immunsystem unser eigenes Gewebe toleriert.

Welche Autoimmunerkrankungen gibt es?

Welche Tragweite hinter den Erkenntnissen von Brunkow, Ramsdell und Sakaguchi steckt, wird deutlich, wenn man sich anschaut, welche Krankheiten als Autoimmunerkrankungen gelten. Darunter fallen:

Diabetes Typ 1

Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)

Multiple Sklerose

Rheumatoide Arthritis

Zudem zählen auch viele der sogenannten seltenen Erkrankungen zu den Autoimmunerkrankungen, beispielsweise Riesenzell-Arteriitis oder systemischer Lupus. Die Bezeichnung als seltene Krankheiten ist irreführend, denn weltweit haben rund 400 Millionen Menschen eine seltene Erkrankung. In Deutschland sind es vier Millionen, die Hälfte davon Kinder. Die Zahl liegt in der Größenordnung von Volkskrankheiten wie Asthma, unter dem hierzulande 3,5 Millionen Menschen leiden. „Selten“ bedeutet nach europäischer Definition, dass nicht mehr als einer von 2000 Menschen betroffen ist.

Ein Beispiel, wo die Forschung zur Immuntoleranz mögliche Therapien auf die Wege bringt, ist die Entwicklung der inversen Impfung. Hier haben die US-Forscher Jeffrey Hubbell und Scott Wilson von der University of Chicago bereits Fortschritte erzielt. Sie konnten bei Mäusen mit einer Multiple-Sklerose-ähnlichen Krankheit die Symptome wie Muskelschwächen und Taubheit, Verlust des Sehvermögens und Mobilitätsprobleme und Lähmungen abschwächen.