Meeting-KI entpuppt sich als Fake: Gründer saßen selbst in Calls und gaben sich als „Fred“ aus

Die „Fake it till you make it“-Mentalität ist im Silicon Valley weit verbreitet. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das KI-Startup Fireflies. Einer der Gründer gab kürzlich zu, dass die Kund:innen zu Beginn nicht die innovative Technologie bekamen, für die sie eigentlich bezahlten. Wie Futurism berichtet, stößt dieser Unternehmergeist nicht bei allen auf Begeisterung.

Nicht überall, wo KI drauf steht, ist auch KI drin

Bevor KI zum persönlichen Lebenscoach wurde, war die Technologie hauptsächlich dazu gedacht, einfache Aufgaben zu übernehmen, die im Arbeitsalltag viel Zeit kosteten. Dazu zählt auch das Festhalten von Notizen. Während diese Aufgabe traditionell gerne an Praktikant:innen oder Trainees übergeben wurde, können das längst auch KI-Tools übernehmen. Eine beliebte Meeting-KI, die automatisch transkribiert, stammt von dem Startup Fireflies. Im Juni 2025 erreichte das Unternehmen eine Bewertung von einer Milliarde Dollar und gab unter anderem bekannt, dass inzwischen drei Viertel der Fortune-500-Unternehmen seine Produkte nutzen. Seit der Gründung hat das Unternehmen also viel erreicht – dabei waren die Anfänge alles andere als glamourös, wie CTO und Mitbegründer Sam Udotong kürzlich zugab.

In Wirklichkeit steckte zu Beginn gar keine KI hinter dem Geschäftsmodell der beiden Gründer. „Wir sagten unseren Kund:innen, dass es eine KI gibt, die an Besprechungen teilnimmt. In Wirklichkeit waren es nur ich und mein Mitbegründer, die sich in die Besprechung einwählten, still dasaßen und handschriftliche Notizen machten“, erklärte Udotong in einem Beitrag auf LinkedIn. Wann immer Kund:innen Notizen für eine Besprechung benötigten, wählte sich laut dem CTO entweder er selbst oder sein Mitbegründer Krish Ramineni unter dem Namen Fred in den Meeting-Raum ein und gab sich als KI aus. „Wir saßen still da, machten detaillierte Notizen und schickten sie zehn Minuten später ab.“

Geniale Täuschung oder fragwürdige Methode?

Laut Udotong waren vor Fireflies schon sechs andere Geschäftsideen gescheitert. Und auch diesmal konnten sie ihren Traum vom Startup nur weiterführem, nachdem es ihnen auf diese Weise gelungen war, an über 100 Meetings teilzunehmen. Ihre Kund:innen zahlten am Anfang also „100 Dollar pro Monat für eine KI, die eigentlich nur aus zwei Leuten bestand“ – inzwischen laufe der Prozess aber vollständig automatisiert ab. Unter seinem LinkedIn-Post wurde er für sein Geständnis heftig kritisiert. Udotong meint allerdings: „Der beste Weg, um deine Geschäftsidee zu validieren, ist, selbst zum Produkt zu werden.” Außerdem hätten die Kund:innen zu Beginn Bescheid gewusst – und es sei ihnen schlichtweg egal gewesen, dass ein Mensch und nicht etwa eine innovative KI die Notizen festhielt.

Diese „Fake it till you make it“-Mentalität ist bei Tech-Startups häufiger zu beobachten. Auch wenn daraus schon mehr als einmal ein erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen ist, verdeutlicht diese Praxis gleichzeitig zentrale Schwachstellen, die die Branche nach wie vor prägen. Denn unabhängig davon, ob eine KI oder in Wirklichkeit ein Mensch die Arbeit erledigt, wird der Anschein von Fortschritt ebenso belohnt wie der Fortschritt selbst. Dadurch werden auch finanzielle Bedingungen geschaffen, die die anfängliche Täuschung rechtfertigen.

Innovative Geschäftsmodelle – mit fatalen Folgen

Durch das Geschäftsmodell von Fireflies kamen keine Menschen zu Schaden. In diesem Fall spielt es wahrscheinlich wirklich keine Rolle, ob ein Mensch oder eine KI Notizen und Transkripte anfertigt. Aber das gilt leider nicht für alle Startups. Eines der wohl bekanntesten Beispiele für das Risiko einer solchen Mentalität ist Theranos. Die damals erst 19-jährige Gründerin Elizabeth Holmes hatte es sich zum Ziel gemacht, ein Gerät zu entwickeln, das nur wenige Tropfen Blut benötigte, um umfassende Gesundheitsanalysen durchzuführen. In seinen Spitzenzeiten wurde das Startup mit zehn Milliarden Dollar bewertet – bis sich herausstellte, dass die Methode nie wirklich funktioniert hatte.