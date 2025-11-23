Nie mehr Meeting‑Stress: Google Kalender führt cleveres Fokus‑Feature ein

Wer den Google Kalender oder andere Terminplaner am Arbeitsplatz nutzt, wird das Problem womöglich kennen: Zwischen den Meetings benötigst du einfach Zeit, um ungestört an einem Projekt weiterzuarbeiten. Damit nicht unverhofft der nächste Termin in der Lücke auftaucht, kannst du sie mit einem Fake-Meeting blockieren. Wer dir ein Meeting einstellen möchte, sieht dann dort schon einen blockierten Slot.

Anzeige Anzeige

Keine Fake-Meetings mehr: So stellst du Zeit für Aufgaben im Google Kalender ein

Dass das bei der Fülle von nützlichen Features, die der Google Kalender bietet, unnötig umständlich ist, hat jetzt auch Google erkannt. In einem Blog-Beitrag stellt das Unternehmen jetzt blockierbare Zeit-Slots vor, die ganz ohne ein Fake-Meeting auskommen. Stattdessen wird deine fokussierte Arbeitszeit über die Aufgaben-Funktion von Google Tasks realisiert.

Sobald die Neuerung verfügbar ist, musst du nur auf einen leeren Bereich in deinem Google Kalender klicken, den du dir blocken willst. Wähle anschließend in der Übersicht den Reiter „Aufgaben“ aus und lege einen Zeitrahmen sowie einen Titel fest. Am unteren Rand kannst du auf deinen Namen klicken und bekommst dann neue Optionen angezeigt. Dort kannst du dann festlegen, dass du zu dieser Zeit als „beschäftigt“ angezeigt wirst und ob du den „Bitte nicht stören“-Status aktivieren willst, um keine Nachrichten in Google Chat zu bekommen. Auch eine Frist kann für die Aufgabe gesetzt werden.

Anzeige Anzeige

Zudem steht dir die Option zur Verfügung, neue Meeting-Anfragen, die in diesen Zeitraum fallen würden, automatisch von Google Kalender ablehnen zu lassen. Speicherst du die Aufgabe, wird sie in deinen Terminplan aufgenommen und anderen User:innen als blockierte Zeit angezeigt. Wie Google betont, landet die Aufgabe auch auf der Aufgabenliste von Google Tasks und wird dort angezeigt, bis du sie als erledigt markierst. Das ist auch der Unterschied zur Fokuszeit-Funktion, die ebenfalls konzentrierte Arbeitszeiten im Terminplan zulässt.

Laut Google soll das Feature schon bald allen User:innen – egal, ob Workspace-Abonnent:innen oder Privatuser:innen – zur Verfügung stehen. Über den Fast-Release-Track wird das Feature seit dem 6. November 2025 ausgerollt. Es kann aber bis zu 15 Tage dauern, bis alle User:innen auf diesem Kanal mit dem neuen Feature versorgt werden. Über den regulären Release-Kanal startet Google den Rollout ab dem 1. Dezember 2025. Auch hier kann es dann bis Mitte des Monats dauern, bis du die Optionen im Aufgaben-Reiter siehst.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So gehst du besser mit Stress am Arbeitsplatz um