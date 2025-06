Experten erklären: Ab wann ein Meeting besser eine E-Mail ist

Nach dem Meeting ist vor dem Meeting und viele davon könnten eine E-Mail sein – so zumindest fühlt es sich für viele Berufstätige an. 5.000 Beschäftigte auf vier Kontinenten nahmen an einer Umfrage des australischen Softwaregiganten Atlassian teil. Die Befragten waren sich einig: Nichts verschwendet mehr Zeit als Meetings. Und: Drei von vier Konferenzen hätten durch ein schriftliches Memo ersetzt werden können.