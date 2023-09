News Artikel merken

Megastadt versus Freiheitsstatue und Eiffelturm: So gigantisch ist „The Line“ wirklich

Die Arbeiten an der in Saudi-Arabien geplanten Megastadt „The Line“ haben schon begonnen. Wie gigantisch das umstrittene Projekt werden wird, zeigt jetzt ein Modell, in dem unter anderem der Eiffelturm in Relation dazu gesetzt wird.