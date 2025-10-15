Mehr als Entertainment: Wie Games die Gesellschaft stärken

Knapp eine Woche lang fand das größte Gaming-Event der Welt in Deutschland statt, mittendrin der gamescom congress. Er zeigte eindrucksvoll, dass Games weit mehr leisten als Unterhaltung. Sie haben das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern.

gamescom congress als wichtiger Impulsgeber

Über 1.000 Gäste, 180 Speakerinnen und Speaker aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik: Der gamescom congress 2025 machte erneut seine Rolle als weltweit führendes Forum für die Potenziale von Games deutlich. Die Konferenz schuf Schnittstellen weit über die Digital- und Medienbranche hinaus und bewies: Games sind Entertainment und zugleich Treiber gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen.

Unter den Schwerpunkten Well-Being, Immersion und Responsibility beleuchteten mehr als 77 Programmpunkte die Vielseitigkeit von Computer- und Videospielen: Diskutiert wurde etwa, wie Games an der Schnittstelle von Metaverse und Virtual Reality neue Lernwelten eröffnen, wie Unternehmen und Bildungseinrichtungen spielerische Methoden nutzen, um positives Verhalten zu fördern, und wie KI-gestützte Gamification das Klinikmanagement effizienter und patientenfreundlicher macht. Diese Beispiele machten deutlich: Games und ihre Technologien übernehmen längst eine Schlüsselrolle in Bildung, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Games bewegen Millionen in Deutschland

Auch der Blick auf die Gesamtbranche unterstreicht diese Relevanz: In Deutschland spielen 37,5 Millionen Menschen Games – Frauen wie Männer, Jung wie Alt; weltweit sind es über 3 Milliarden. Der Umsatz allein hierzulande lag 2024 bei rund 9,4 Milliarden Euro. Games sind damit längst ein starker Wirtschaftsfaktor und einer der wichtigsten kulturellen sowie technologischen Taktgeber unserer Zeit. Umso wichtiger ist es, ihre Potenziale noch stärker sichtbar zu machen und zu diskutieren, welchen Beitrag sie jetzt und in Zukunft für Gesellschaft und Wirtschaft leisten können.

Zum Nachschauen

Wer nicht live dabei war, kann die Panels des gamescom congress 2025 als Video-on-Demand auf YouTube abrufen: