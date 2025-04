Mehr als nur Likes: Instagram Blend verbindet Freunde über personalisierte Reels – und das ganz privat

Jetzt ist er da, der neue Reels-Feed auf Instagram. Blend ist ein über die DMs erstellter kollaborativer Feed-Bereich, in dem Instagram Videovorschläge für dich und alle Freund:innen, die zum Blend beitragen, ausspielt. Dabei basiert das Feature auf einer Opt-in-Variante, die mehr Personalisierung für die Reels Experience bieten und die Verbindung zwischen Usern stärken soll.

So funktioniert Instagram Blend

Schon vor Wochen testete Instagram den neuen kollaborativen Reels-Feed ausgiebig. Inzwischen wurde er offiziell vorgestellt und der Roll-out hat begonnen. Wir selbst können die Funktion in der App bislang nicht nutzen, doch das dürfte bald möglich sein. Instagram-Chef Adam Mosseri hat in einem Video erklärt, wie Blend funktioniert.

Dabei soll dieser in den Direct Messages angesiedelte Kurzvideobereich dafür sorgen, dass User mehr über die Interessen der Freund:innen erfahren und so in den Austausch kommen. So wird die Nutzungszeit auf Instagram erhöht, was Meta langfristig nur Vorteile verschafft – nicht zuletzt mit Blick auf die Monetarisierung. Im Creators Broadcast Channel heißt es zum neuen Feature:

Introducing Blend — a new feature rolling out now that lets you create a custom Reels feed with friends in a DM chat [.] As a creator, Blend is another way your reels can be more discoverable, giving people a new way to find and connect with each other over your content on Instagram […].

User können Blends nutzen, indem sie in den DMs über ein zusammengesetztes (blended) Icon mit zwei Smileys ein Blend eröffnen und andere Nutzer:innen einladen, im Einzel- oder Gruppen-Chat. Über eine Opt-in-Option können alle am Chat Beteiligten dem geteilten Reels-Feed beitreten. Die eingeladenen User können die Einladung annehmen und den Bereich auch jederzeit wieder verlassen. In diesem Bereich werden dann die für die beteiligten User jeweils vorgeschlagenen Reels in einem Feed versammelt. Reels, mit denen sie interagieren, werden ebenfalls integriert. Im Chat geteilte Reels sollen den Blend-Bereich überdies erweitern. Dabei ist Blend als Feed-Option der mobilen Nutzung vorbehalten.

Das neue Feature kommt zu einer Zeit, in der Tiktok in den USA weiterhin vor einer unsicheren Zukunft steht, was Meta auszunutzen sucht. Der Launch der Videobearbeitungs-App Edits, die stark an die eng mit Tiktok verknüpfte App Capcut erinnert und ersten Usern in der Betaversion bereitsteht, ist ein weiterer Hinweis auf die erweiterten Funktionen Instagrams, die Tiktoks Kern-Features und Kurzvideos als Go-to-Format der meisten Creator fokussieren.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

