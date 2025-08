Mehr als nur Sound: AirPods Pro 3 könnten Gesundheitsdaten messen

In einem Monat ist September – und damit Zeit für Apples jährliche iPhone-Keynote. Parallel zu den neuen Smartphones könnten auch neue AirPods-Pro-Modelle erscheinen. Über die dann dritte Generation der In-Ear-Stöpsel wird schon seit letztem Jahr spekuliert. Eine Übersicht, was kommen könnte.

Bessere Geräuschunterdrückung mit neuem Chip

Zu den erwarteten Neuerungen gehört eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Ein Leaker hatte dies bereits im August 2024 auf der Plattform X vorhergesagt. Apple könnte dafür eine neue Version seines Audiochips H2 verbauen.

Auch Änderungen am Design sowohl des Ladegehäuses als auch der Ohrstöpsel selbst werden erwartet, wobei konkrete Details oder Mockups bislang fehlen. Am ikonischen weißen Look dürfte Apple hingegen nichts ändern.

Gesundheitsfunktionen könnten Einzug halten

Die aktuellen AirPods verfügen noch über keine Gesundheitssensoren. Lediglich Apples Untermarke Beats bietet mit den Powerbeats Pro 2 eine Herzfrequenzmessung an. Diese Funktion könnte nun auch in die AirPods Pro 3 integriert werden.

Zudem gab es, erstmals auch im vergangenen Jahr, Spekulationen über eine Körpertemperaturmessung, wie sie verschiedene Apple-Watch-Modelle bereits beherrschen. Bei der Uhr werden allerdings nur Veränderungen gegenüber einem Basiswert erfasst, keine absoluten Temperaturen. Ein Fieberthermometer werden die AirPods vermutlich nicht.

Andere AirPods-Modelle werden wohl nicht aktualisiert

Mit neuen Versionen der regulären AirPods ist in diesem Jahr vermutlich nicht zu rechnen. Apple hatte erst im September 2024 die vierte Generation auf den Markt gebracht.

Auch Fans der AirPods Max müssen sich wohl weiter gedulden. Die Over-Ear-Kopfhörer blieben seit ihrer Einführung 2020 nahezu unverändert – lediglich einen USB-C-Anschluss mit USB-C-Audio und Lossless-Unterstützung fügte Apple im vergangenen Jahr hinzu.

