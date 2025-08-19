Mehr als nur Stecker ziehen: So schützt du deine Technik bei Gewittern

In den Sommermonaten gibt es statistisch gesehen die meisten Gewitter – übrigens in Süddeutschland deutlich mehr als im Rest der Republik. Schon als Kind haben wir gelernt, dass wir bei Blitz und Donner zumindest den Stecker am Fernseher, die Antenne und die Verbindung zur Telefonleitung trennen sollten. Doch gilt das überhaupt noch? Und was ist mit anderen Geräten, insbesondere den heute in vielen Haushalten verfügbaren Smarthome-Geräten, die in vielen Fällen sogar unter Putz verlegt sind und teilweise gar nicht so einfach vom Netz getrennt werden können?

Anzeige Anzeige

Insgesamt verursachen Blitze und Gewitter, das haben Versicherer errechnet, in Deutschland jährlich einen Schaden von rund 400 Millionen Euro. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft entstand 2017 je Blitzeinschlag im Schnitt ein Schaden von 840 Euro.

Innerer und äußerer Blitzschutz ergänzen sich

Blitze haben eine Stromstärke von bis zu 20.000 Ampère, der normale Strom kommt dagegen auf maximal 16 Ampère. Schäden sind da vorprogrammiert. Diese können zum einen durch Überspannung entstehen. In diesem Fall schlägt in der Nähe des Hauses ein Blitz ein, dessen hohe Spannung Elektrogeräte zerstören kann, insbesondere wenn diese miteinander vernetzt sind, wie dies heute mehr denn je der Fall ist. Schutz versprechen entsprechende Überspannungsschutzgeräte sowie Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz.

Anzeige Anzeige

Doch Tests haben gezeigt, dass diese oftmals nicht halten, was sie versprechen, und so insbesondere bei komplexeren IT-Geräten Schäden dennoch nicht ausgeschlossen sind. Du solltest daher, sofern möglich, die Geräte vom Stromnetz trennen – das gilt also immer noch wie früher.

Darüber hinaus können Blitzschäden aber auch durch den direkten Einschlag in Häuser Schäden verursachen. Hier können im schlimmsten Fall Brände und Explosionen entstehen. Als Gegenmittel kann hier der Blitzableiter fungieren, der in jedem Fall zu empfehlen ist (aber nur bei bestimmten Gebäuden vorgeschrieben ist). Dabei wird die Energie des einschlagenden Blitzes durch eine Leitung in den Erdboden geführt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Überspannungsschutz senkt Versicherungsbeiträge

Auch wenn aufgrund der schwerer brennenden verbauten Materialien Blitzeinschläge heute seltener Brände verursachen, können die gesamte Elektroinstallation sowie entsprechende angeschlossene Geräte beschädigt werden. Daher ist sowohl der klassische Dachblitzableiter als auch ein Überspannungsschutz in der Elektroninstallation zu empfehlen. Klingt teuer, macht sich aber auch mittelbar über gegebenenfalls niedrigere Beiträge zur Brandschutz- oder Hausratversicherung bemerkbar. Du solltest übrigens bedenken, dass die Elektrogeräte selbst nur ein Teil des Schadens sind. In der Regel decken Versicherungen nämlich zwar den Wiederbeschaffungswert ab, nicht aber die Datenrettungsmaßnahmen, etwa bei einem Server oder NAS, dessen Speichermedien danach unbrauchbar sind.

Du solltest sowohl das Stromnetz als auch das Daten- und Telefonnetz in eine solche Schutzstrategie einbinden. Denn Letztere können Überspannung noch deutlich weiter übertragen als das Stromnetz, weil im Gegensatz zum Stromnetz ein Überspannungsfilter sogar kontraproduktiv für die Performance der Telefon-, DSL- beziehungsweise Koaxial-Leitung ist. Der Grund: Ein Überspannungsfilter in einer Kabel- oder DSL-Leitung würde die Bandbreite stark beschränken, da er die Frequenzen zu stark filtert und das Signal dämpft. Das ist übrigens der Grund, warum du auch heute noch vor allem Fernseher und Satellitenanlagen, aber auch Router und Telefonanlagen besonders berücksichtigen solltest (und infolgedessen besser vom Netz trennst).

Anzeige Anzeige

Smarthome-Devices brauchen besonderen Schutz

Kompliziert ist es auch, einen Schaden von Smarthome-Installationen abzuwenden. Denn diese Geräte sind oft fest verbaut. Doch auch hier lässt sich Überspannungsschutz nachrüsten. Smarthome-Devices wie digitale Außenkameras, Sensoren zur Temperaturmessung und Heizungssteuerung sowie Rollladensteuerung und Schalteinheiten sind dabei auch dann geschützt, wenn sie fest verbaut sind. Problem dabei ist allerdings die Umsetzung: Diese sollte schon aus haftungstechnischen und versicherungstechnischen Gründen ein zertifizierter Fachmann übernehmen.