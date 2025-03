Hypershell Hypershell wurde 2021 gegründet, um die menschliche Mobilität durch die Kombination von KI, Robotik und Ergonomie neu zu definieren. Mit einem Team aus Experten führender Technologieunternehmen entwickelt Hypershell Exoskelette, die den menschlichen Handlungsspielraum erweitern und das tägliche Leben verbessern.

Genau hier kommt das Hypershell X ins Spiel. Mit den Modellen Go X, Pro X und Carbon X bietet es das weltweit erste Outdoor-Exoskeleton, das dank KI-gestützter Technologie das Gehen spürbar effizienter macht.

Die Technologie des Hypershell X markiert einen bedeutenden Fortschritt im Bereich tragbarer Mobilitätslösungen. Durch die intelligente Unterstützung der natürlichen Bewegung eröffnet es völlig neue Möglichkeiten – sei es für Outdoor-Enthusiasten, die längere Strecken müheloser zurücklegen möchten, oder für Menschen mit erhöhtem Mobilitätsbedarf. In einer Zeit, in der Effizienz und Leistungsfähigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, setzt Hypershell neue Maßstäbe und leitet eine neue Ära intelligenter Exoskelette ein.

Technologie, die dich weiter bringt

Das E-Assist-System des Hypershell X reduziert die körperliche Anstrengung und unterstützt jede Bewegung mit einer maximalen Leistung von 800 W. Je nach Modell bedeutet das:

Hypershell Go X: Bis zu 20 Prozent weniger körperliche Anstrengung.

Hypershell Pro X: Bis zu 30 Prozent weniger körperliche Anstrengung.

Hypershell Carbon X: Bis zu 30 Prozent weniger körperliche Anstrengung.

Zusätzlich bietet jedes Modell spezifische Leistungsmerkmale:

Hypershell Go X : 400 W Spitzenleistung, 18 Nm Drehmoment, unterstützt bis zu 12 km/h, erkennt sechs Bewegungsmodi (z. B. Gehen, Bergauf-/Bergabgehen, Treppensteigen). Gewicht: 2,0 kg, Akkureichweite: 15 km.

Hypershell Pro X : 800 W Spitzenleistung, 32 Nm Drehmoment, unterstützt bis zu 20 km/h, erkennt zehn Bewegungsmodi (inkl. Laufen, Radfahren, Bergsteigen). Gewicht: 2,0 kg, Akkureichweite: 17,5 km.

Hypershell Carbon X : Gleiche Leistung wie Pro X, jedoch mit reduziertem Gewicht von 1,8 kg dank Kohlefaser und Titanlegierung. Erhöhte Lebensdauer bis 2000 km unter extremen Bedingungen.

KI-gesteuerte Anpassung an jede Bewegung

Was das Hypershell X besonders macht, ist seine MotionEngine-Technologie. Durch künstliche Intelligenz analysiert das System deine Bewegungen in Echtzeit und passt sich automatisch an das Terrain an. Das bedeutet: Ob steile Anstiege, unwegsame Schotterwege oder schnelle Abstiege – das Exoskelett erkennt die Anforderungen und unterstützt dich gezielt mit einem der zehn Adaptive Co-Pilot Modi.

Diese Modi umfassen unter anderem:

Bergauf- und Bergab-Unterstützung

Treppensteigen

Unterstützung beim Radfahren oder Laufen

Anpassung an unterschiedliche Geländearten

Dadurch bietet das Hypershell X nicht nur Komfort, sondern hilft dir auch dabei, deine Gelenke zu schonen – was vor allem für regelmäßige Outdoor-Sportler wichtig ist.

Trotz seiner leistungsstarken Technologie ist das Hypershell Carbon X überraschend kompakt. Mit nur 1,8 kg Gewicht ist es leichter als die meisten Trekkingrucksäcke und lässt sich zudem platzsparend auf 430 × 260 × 125 mm zusammenfalten – was ungefähr der Größe eines Schuhkartons entspricht. Auch die Akkulaufzeit von 17,5 km Reichweite pro Ladung ist ideal für Tageswanderungen. Zudem trotzt das Exoskeleton extremen Bedingungen:

Temperaturen von -20 °C bis 60 °C

IP54-zertifiziert gegen Staub und Wasser

Robust genug für eine Laufleistung von 2000 km unter extremen Bedingungen. Die Servicelaufzeit beträgt bei alltäglicher Nutzung um die 20.000 km.

Für wen lohnt sich das Hypershell X?

Das Exoskelett richtet sich an alle, die mehr aus ihren Outdoor-Erlebnissen herausholen wollen. Besonders profitieren:

(Ältere) Wanderer & Bergsteiger , die längere Strecken zurücklegen möchten und mit ihrer Familie mithalten wollen

Trailrunner & Speedhiker , die auf Tempo und Effizienz setzen

Outdoor-Fotografen , die schwere Ausrüstung transportieren

Abenteurer , die extreme Bedingungen meistern wollen

Menschen , die den ganzen Tag auf den Beinen sind (z.B. Lagerarbeiter oder Zusteller)

Ein Blick in die Zukunft des Wanderns

Während Exoskelette bislang meist in der Industrie oder Medizin genutzt wurden, bringt das Hypershell X diese Technologie erstmals in die Outdoor-Welt. Das Konzept hat bereits überzeugt – auf der CES 2025 wurde das Exoskeleton mit dem Best Innovation Award in Robotics ausgezeichnet.

Ob zur Unterstützung bei langen Touren oder als Möglichkeit, Wanderungen für alle zugänglicher zu machen – das Hypershell X läutet eine neue Ära der Outdoor-Fortbewegung ein. Dabei ist es nicht nur für Athleten oder Profis gedacht, sondern wurde für alle entwickelt, die erschwinglich, intuitiv und zugänglich ihre alltäglichen Abenteuer bestreiten möchten. Das spiegelt sich auch im Preis: Das Hypershell Go X bekommst du schon ab einem Preis von 899,00€.