Mehr Einsatz, mehr Erfolg? Diese 3 Arbeitsmythen kosten Leistung und Gesundheit

Wer besonders lange und intensiv arbeitet, hat dadurch am Folgetag nicht unbedingt weniger Stress. (Foto: fizkes/ Shutterstock)

„Ich kann nicht gut abschalten, wenn ich meine Arbeit nicht beendet habe.“ Das ist der Satz, den Bewerbende beigebracht bekommen, bevor sie im Assessment-Center über ihre Schwächen sprechen sollen. Schaut mich an, selbst meine Fehler sind perfekt. Und das Internet macht es möglich: All die Druckpunkte und Geistesblitze können wir von der Bahn bis ins Bett noch nachbearbeiten.

Anzeige Anzeige

Im Sommer 2025 haben Forschungsteams besonders viel zu diesem Thema veröffentlicht. Sie haben überraschende Zusammenhänge und Effekte beobachtet: Mehr Arbeit bedeutet nicht mehr Leistung. Und wer heute mehr arbeitet, der hat morgen nicht weniger zu tun. Drei Mythen – die alle sehr plausibel klingen – im Check.

Mythos 1: Wenn du heute viel schaffst, hast du morgen mehr Luft

Stimmt nicht. Wirklich viele Menschen versuchen, Stress mit Mehrarbeit in den Griff zu bekommen. Sie setzen sich abends hin, damit der Rest der Woche leichter wird. Oder sie arbeiten am Sonntag schon mal vor. Ein Forschungsteam um die Organisationspsychologin Anja Bätghe von der Medical School Hamburg hat sich angeschaut, ob das funktioniert. Ihr Fazit: Die Mehrarbeit ist gleichermaßen ineffektiv und gesundheitlich schädlich.

Anzeige Anzeige

Für ihre Studie haben sie 110 Personen gebeten, Tagebuch zu führen. Die Teilnehmenden wurden direkt nach Feierabend gefragt, ob sie unter Zeitdruck stehen und unerledigte Aufgaben warten. Kurz vor dem Einschlafen folgte die Frage, ob sie noch gearbeitet haben. In einer zweiten Runde sollten Befragte am Ende jeder Arbeitswoche reflektieren, wie es um Workload, Zeitdruck und Mehrarbeit stand.

Im Fachmagazin „Work & Stress“ berichtet das Forschungsteam von seinen Beobachtungen. Kernbotschaft: Längeres und intensiveres Arbeiten trägt nicht dazu bei, Arbeitsstress zu bewältigen. Sie beobachteten das Gegenteil: Im Zeitverlauf nahmen der Zeitdruck und die Zahl der unerledigten Aufgaben eher zu. Solches Verhalten wird in der Forschung seit einigen Jahren als selbstgefährdend bewertet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mythos 2: Perfektionisten sind gute Angestellte

Stimmt nicht. Nicht einmal aus der Perspektive des gewinnorientiertesten Unternehmens ist diese These haltbar. Die Organisationspsychologen Chris Chung-Jen Chien und Lichi Liu haben sich angeschaut, wie das Phänomen des „Telepressure“ mit Burnout zusammenhängt. Telepressure meint das Gefühl, jederzeit und sofort auf Nachrichten und berufliche Anfragen reagieren zu müssen. Dadurch verschwimmen Grenzen zwischen beruflichen Anforderungen und Privatleben.

Im Journal „European Journal of Work and Organizational Psychology“ berichten sie, dass in genau diesem Fall der Grad des Perfektionismus einer Person auch vorhersagen kann, wie wahrscheinlich sie an Burnout erkrankt. Dieser Zusammenhang ist dann besonders stark, wenn der Arbeitsplatz geringe Grenzen zwischen den Lebensbereichen zulässt. Telepressure und fehlende Work-Life-Balance gemeinsam sagen dann den Burnout vorher.

Anzeige Anzeige

Besser ging es jenen Menschen, die ihre unterschiedlichen Rollen gut voneinander abgrenzen können – persönlich, aber auch organisatorisch. Wer genau wusste, wann er Elternteil und wann er Angestellter ist, zeigte in der Studie eine geringere Neigung zu Burnout- Symptomen. Für das Unternehmen heißt das: Diese Menschen (oder Abteilungen) sind gesünder und arbeiten erfolgreicher.

Mythos 3: Selbstbestimmung und Motivation verhindern Stress

Stimmt nur bedingt. Fehlen Selbstbestimmung und Motivation bei der Arbeit, dann sind Stresssymptome natürlich wahrscheinlicher. Die Arbeitspsychologen Jürgen Glaser und Ferdinand Baierer von der Universität Innsbruck wollten wissen, in welchem Zusammenhang Selbstbestimmung und Motivation bei Remote-Überstunden mit Entspannung stehen. Ihre These: Mehr Autonomie geht mit höherer Entspannung einher. Diese Annahme sahen sie nach ihrer Tagebuchstudie nicht bestätigt.

Im „German Journal of Human Resource Management“ berichten sie, dass gerade die proaktive, selbstgesteuerte Arbeit geringere Entspannung vorhersagt. Grund sei die fehlende Distanzierung von den Herausforderungen der Arbeit. Stattdessen waren es im Vergleich eher die Menschen, die reaktiv Überstunden machten, die sich erholen konnten.

Anzeige Anzeige

Vorhergesagt wurden die Überstunden im Homeoffice übrigens vor allem von einer überfordernden Arbeitsmenge, schlechten Arbeitsbedingungen und induktiven Normen, also jenen Erwartungen, die in einem Team unausgesprochen mitschwingen. Kurz: Wenn sich die meisten daran gewöhnt haben, der Flut am besten zu Hause gewachsen zu sein, dann werden die verbleibenden auch bald nachziehen.

Auffallend an diesen Studien ist, dass sie Annahmen des Alltags widerlegen, auch wenn diese zunächst plausibel erscheinen. Doch Mehrarbeit löst keine Organisationsprobleme, und wer nach Feierabend eine entspannte Arbeitsatmosphäre schaffen will, der schadet sich damit. Wir sehen vor allem, dass die Arbeitsbedingungen im Alltag stimmen müssen. Sonst schaden sich Teams am Ende selbst. Da hilft mehr Engagement dann auch nicht mehr.