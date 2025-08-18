Anzeige
Mehr Geld für Creator? Instagram plant Ausweitung der Bonusprogramme

Die saisonalen Bonusprogramme von Instagram könnten bald ausgeweitet werden und mehr Creators zu Einnahmen verhelfen. Doch dafür müssen einige Bedingungen angepasst werden.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
4 Min.
Instagram plant die Ausweitung seiner Bonus-Programme für Creator. (Bild: Shutterstock/Mehaniq)

Als Instagram erstmals das Bonuses genannte Prämienprogramm einführte, hieß Meta noch Facebook. 2021 stellte der Konzern über eine Milliarde US-Dollar bereit, mit der Creator für ihren Content bezahlt werden sollen und erklärte:

„Mit Bonuses möchten wir aufstrebenden und neuen Kreativen dabei helfen, großartige Inhalte zu produzieren und zu verstehen, welche Inhalte für sie am besten funktionieren, während sie daran arbeiten, ihr Geschäft auszubauen.“

Allerdings sind die Bonusprogramme nur zeitweise verfügbar – und das auch nicht in jedem Land. Daran könnte sich aber bald etwas ändern, wie Head of Instagram Adam Mosseri jüngst erklärte.

Mosseri gibt Auskunft und macht Hoffnung

Ein Blick auf Instagrams dedizierte Unterseite für Bonuses zeigt, dass die saisonalen Bonusprogramme sowohl für Reels als auch Beiträge wie Karussell-Posts derzeit nur für Creator in den USA und Südkorea bereitstehen. Demnach gibt es aktuell aber nur zwei Bonusprogramme für Neujahrsinhalte über Posts und Reels. Wer für das Programm berechtigt ist und eingeladen wird, findet im Professional Dashboard die entsprechende Einladung von Instagram. Dann können Creator für bis zu 150 Beiträge im Bonuskosmos entlohnt werden. Die Einnahmen werden unter „Laufende Prämien“ im Dashboard angezeigt, wenn vorab ein Auszahlungskonto hinzugefügt wurde. Ohne ein solches liegt das Einnahmemaximum bei 1.500 US-Dollar über drei Tools. Für den Verdienst schätzt Instagram den „Prämienbetrag basierend auf der Anzahl der prämienrelevanten Wiedergaben bzw. Beitragsaufrufe“. Aber Achtung:

„Instagram behält sich vor, deine Einnahmen je nach Wert deines Publikums für Werbetreibende anzupassen. Dabei werden Faktoren wie Alter oder Land berücksichtigt. Außerdem kann Instagram deine Einnahmen entsprechend den Interaktionen mit deinen Inhalten auf Instagram anpassen. Bei den Interaktionen werden Faktoren wie „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare, geteilte Inhalte und die Plattform, auf der deine Inhalte angesehen werden, berücksichtigt […].“

Als allgemeine Voraussetzungen für diese saisonalen Bonusprogramme gilt:

Blöd ist für die Creator allerdings, dass es bisher nur saisonale Bonusoptionen gibt. 2021 startete Instagram unter anderem mit dem Reels-Summer-Bonus. Mehr Einnahmen reizen viele Content-Ersteller:innen auf der Plattform, weshalb sie nach einer Ausweitung des Programms fragen. Das gilt auch für die regionale Verfügbarkeit. Schließlich würden auch hierzulande gern Creator vom Programm profitieren. Jetzt macht Adam Mosseri der Instagram-Gemeinde Hoffnung. In seiner Reihe „Ask me anything“ auf Instagram reagierte er auf die Frage, ob die Bonuses für Reels bald zurückkommen. Der App-Researcher Radu Oncescu weist auf Threads darauf hin.

Im Video verrät Mosseri, wie nah Instagram am Bonus-Update ist und welche Voraussetzungen er im Zentrum der Entwicklung sieht.

Neue Voraussetzungen in Arbeit

Mosseri sagt im Video, dass Instagram daran arbeitet, die Bonusprogramme auszuweiten. Allerdings sei für das Unternehmen besonders wichtig, damit nicht einfach nur Geld an Creator auszuzahlen, sondern auch eine Art Gegenwert über die Beiträge generieren zu können – der ökonomische Aspekt steht also im Mittelpunkt.

„[…] Um Bonuses breiter einzuführen, müssen wir sicherstellen, dass wir nicht einfach Geld verbrennen […].“

Auch müssten die Auszahlungen in einem sinnvollen Umfang erfolgen. Denn Zahlungen von einem US-Dollar seien fast schon „peinlich“, so Mosseri weiter. Im offiziellen Hilfedokument zu den Auszahlungen heißt es indes:

„[…] Deine Einnahmen müssen unter Umständen einen Mindestbetrag erreichen, damit du eine Prämienauszahlung erhältst. Wenn du zum Testen dieses Angebots eingeladen wurdest, musst du den Mindestbetrag erreichen, der auf der Seite für das Bonusprogramm angegeben ist. Anderenfalls verfallen deine Einnahmen […].“

Also werden ohnehin keine Minimalsummen ausgezahlt. Und Instagram zahlt eher oder mehr, wenn der Content der Creator für Advertiser von Interesse ist – dann nämlich kommt das Unternehmen durch diese Inhalte auch zum angestrebten Gegenwert.

Des Weiteren möchte Adam Mosseri dafür sorgen, dass die Teilnahmekriterien transparenter sind. Zwar ist klar, was Creator als Voraussetzung mitbringen müssen. Doch wer ausgewählt wird und weshalb, ist aus Sicht der Creator kaum nachzuvollziehen. Das müsse sich für ein faires Programm noch ändern. Für Reels gibt es indes zumindest eine klare Aufrufzahl, die es zu erreichen gilt:

„[…] Du hast in den letzten drei Kalendermonaten mit deinen geteilten Reels mindestens 5 Millionen Aufrufe erzielt und du betreibst kein Aggregator-Konto. Diese Voraussetzung gilt für das Bonusprogramm für Reels. Von Zeit zu Zeit lädt Instagram bestimmte Gruppen zum Testen der saisonalen Bonusprogramme ein. Da es sich um einen Produkttest handelt, werden nicht alle qualifizierten Creator*innen eingeladen […].“

Bonuses sollen letztlich zu einem nachhaltigen Programm entwickelt werden und dafür möchte Instagram diese zwei Kernaspekte optimieren, ehe das Programm für Reels und Fotobeiträge ausgeweitet wird. Dazu erklärt Mosseri abschließend, dass man 2025 schon große Fortschritte gemacht habe. Eine Ausweitung in den USA und auch anderen Regionen könnte bald erfolgen. Allerdings: Noch ergibt das Programm in der aktuellen Form für Instagram als Business nicht genug Sinn, um es umfassend als Auszahlungsoption zu integrieren.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

