Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Mehr Gemini in Chrome: Was der KI-Assistent bald für dich erledigen kann

Einkaufen, Restaurants reservieren oder Friseurtermine machen: Google vertieft den Einsatz seines KI-Assistenten Gemini im Chrome-Browser um agentische Tätigkeiten. Das sind aber noch nicht alle neuen Features.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Mehr Gemini in Chrome: Was der KI-Assistent bald für dich erledigen kann

Google vertieft Gemini als Agent in Chrome (Bild: gguy/Shutterstock).

Google vertieft die Integration von Gemini in Chrome. Der KI-Assistent soll agentische Fähigkeiten in den Browser bringen. Wie Charmaine D’Silva, die Chefin des Produktmanagements bei Google, laut Medienberichten in einem Pressemeeting sagte, wird Gemini für seine Nutzer:innen „lästige Aufgaben“ übernehmen können.

Anzeige
Anzeige

Gemini übernimmt diese „lästigen Aufgaben“

Das bedeutet: Gemini soll in Chrome Routinetätigkeiten ausführen: einen Tisch im Restaurant buchen, Friseurtermine machen oder Lebensmittel einkaufen. Dazu kann sich die KI einer Einkaufsliste aus Mails von User:innen bedienen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Bei heikleren Aufgaben, die von Google als „risikoreich“ oder „unumkehrbar“ eingestuft werden, wird es Kontrollmöglichkeiten für die Nutzer:innen geben. Die agentischen Fähigkeiten sollen in den nächsten Monaten ausgerollt werden.

Anzeige
Anzeige

Gemini bekommt Zugriff auf Maps und Kalender

Andere KI-Features stellte Google sofort live, zumindest in den USA. So bekommt Gemini Zugriff auf andere Google-Anwendungen wie Maps, Youtube oder dem hauseigenen Kalender.

Durch diese Integration soll der KI-Agent „relevante Informationen auf Ihrem Bildschirm finden und mit diesen Tools auch Maßnahmen auf Ihrem Bildschirm ergreifen“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

KI zieht in Adressleiste ein

Auf dem Desktop soll Gemini Informationen aus verschiedenen Tabs und Quellen ziehen können, die in Chrome gerade aktiv sind. Auch aus geschlossen Seiten aus dem Verlauf wird er sich bedienen können. Geschlossene Tabs zu einem bestimmten Thema können sich User:innen zudem durch Befehle in natürlicher Sprache wiederherstellen lassen.

Auch die Adressleiste fasst Google in Chrome an. Hier zieht Künstliche Intelligenz in der Form des sogenannte AI Mode ein. In der Omnibox, wie Google die Adresszeile nennt, sind damit auch komplexe Suchanfragen möglich, zu denen man Nachfragen stellen kann.

Anzeige
Anzeige

Gemini kostenlos ohne Abo

Um Gemini in der Breite als KI-Agenten zu etablieren, vereinfacht Google den Zugriff zu ihm. So brauchen Nutzer:innen kein Abo mehr, um ihn in Chrome zu verwenden. Zumindest in den USA.

Viele Beobachter:innen sehen Googles Investition in agentische Features als Schritt in einem neuen Browser-Krieg. Der Suchmarkt wurde durch Künstliche Intelligenz massiv aufgewirbelt. KI-Unternehmen wie OpenAI oder Perplexity arbeiten an eigenen Browsern zu ihren Chatbots. Kein Wunder also, dass Google den umgekehrten Weg geht und KI-Assistenten in seine etablierte Suchumgebung integriert.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren