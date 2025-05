Mehr KI und ein neuer Editor: Google Fotos bekommt großes Update

Der neu gestaltete Editor in Googles Foto-App zeigt Bildinformationen wie Datum, Uhrzeit und Aufnahmeort im oberen Bildschirmbereich an. Im unteren Teil befinden sich die Funktionen Teilen, Bearbeiten, Hinzufügen und der Papierkorb. Die bisher integrierte Google-Lens-Funktion entfällt in dieser Ansicht.

Der Editor bietet nun KI-gestützte Vorschläge, die verschiedene Effekte für schnelle Bearbeitungen kombinieren. Eine neue Funktion ermöglicht es, auf bestimmte Bildteile zu tippen, woraufhin passende Bearbeitungswerkzeuge für diesen Bereich erscheinen.

Pixel-Exklusivfunktionen auch fürs iPhone

Google macht die bisher nur für die Pixel-9-Serie verfügbaren Funktionen „Reimagine“ (auf Deutsch: „Neu gestalten“) und „Auto Frame“ bald für alle Smartphones zugänglich. Android-Nutzer erhalten die Funktionen in den kommenden Wochen, iPhone-Nutzer im Laufe des Jahres über ein App-Update.

Mit „Reimagine“ können Nutzer Objekte und Hintergründe in Fotos mittels Textanweisungen und generativer KI verändern. So lässt sich beispielsweise ein düsterer Himmel durch einen klaren, blauen Himmel ersetzen.

Die Funktion „Automatischer Rahmen“ ermöglicht die Veränderung des Bildausschnitts. Bei Vergrößerungen füllt die generative KI leere Stellen passend aus.

Einfacheres Teilen durch QR-Codes

Eine neue Funktion zum Teilen von Alben über QR-Codes soll besonders für Nutzer praktisch sein, die ihr Smartphone ungern aus der Hand geben. Die in der App erzeugten Codes können laut Google auch bei Gruppenveranstaltungen eingesetzt werden.

Jeder, der den Code scannt – sei es über ein Smartphone oder einen Ausdruck – kann die Fotos ansehen und neue zum Album hinzufügen.

