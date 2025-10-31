Mehr KI, weniger Kontrolle: Warum Meta Andromeda die Werbewelt spaltet
Mit dem Update Andromeda leitet Meta eine neue Ära im digitalen Werbegeschäft ein. Hinter dem futuristischen Namen verbirgt sich eine technologische Neuausrichtung des gesamten Anzeigen-Ökosystems von Facebook und Instagram. Dabei setzt die Plattform in Zukunft stärker auf KI-gestützte Personalisierung und verabschiedet sich schrittweise von den bekannten Targeting-Mechanismen, die das Werbegeschäft der vergangenen Dekade geprägt haben.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Tobias Weidemann ist Redakteur für E-Commerce- und Online-Marketing-Themen, schreibt außerdem über weitere Themenbereiche der Digitalwirtschaft wie New Finance, Fintech, Startups und Business-IT. Er arbeitet regelmäßig für t3n Online und Print sowie für den t3n Podcast.