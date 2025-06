Mehr Privatsphäre mit Gemini Live: Neue Funktion verhindert, dass andere die KI-Antworten mithören

Schon seit einiger Zeit könnt ihr direkt mit Gemini sprechen und der KI Fragen zu eurer Umgebung stellen. Einen Nachteil hatte der Gemini-Live-Modus allerdings bisher. Um mit der KI sprechen zu können, musstet ihr zwangsläufig den Ton an eurem Smartphone anschalten. War der Lautstärkepegel zu niedrig, verweigerte Googles KI das Gespräch mit euch. Doch das soll sich bald ändern.

Google Gemini Live bekommt Untertitel

Wie 9to5Google berichtet, haben erste User:innen von Google Gemini schon eine neue Untertitelfunktion in der KI-App entdeckt. Um sie zu aktivieren, müsst ihr zunächst die Einstellungen öffnen. Unter dem bekannten Punkt „Antworten in Live-Chats unterbrechen“ sollte dann ein neuer Menüpunkt mit Untertiteleinstellungen erscheinen. Da Google die neue Funktion wohl vorerst an einige Tester:innen ausrollt, müsst ihr euch noch gedulden, falls ihr die Option bisher nicht seht.

Über das Menü könnt ihr dann Live-Untertitel für Geminis Antworten aktivieren. Zudem lässt sich genau festlegen, wie groß die Textblöcke sein sollen und welche Farbkombination für Schrift und Hintergrund für euch am besten zu lesen ist. Habt ihr die Option aktiviert, könnt ihr Gespräche mit Gemini Live starten, ohne die Lautstärke an eurem Smartphone zu erhöhen. Sämtliche Antworten werden euch in Echtzeit angezeigt.

Das ist hauptsächlich dann nützlich, wenn ihr euch in der Öffentlichkeit befindet und Geminis Antworten nicht über Kopfhörer abspielen könnt. Zwar müsst ihr immer noch vorsichtig mit dem sein, was ihr die KI fragt, doch müsst ihr nicht mehr fürchten, dass alle um euch herum von Gemini Live darüber informiert werden, was ihr gerade wissen wolltet.

Ein weiterer Vorteil: Das Lesen von Geminis Antworten dürfte deutlich schneller sein, als darauf zu warten, dass die KI alles ausformuliert. Wer also unter Zeitdruck ist, wird von der Neuerung ebenfalls profitieren. Geminis Untertitel verhindern im Übrigen nicht, dass ihr nach der Unterhaltung mit Gemini ein Transkript bekommt. Diese könnt ihr auch weiterhin nach dem Ende des Gesprächs in der App einsehen.

