Mehr Produktivität, höheres Gehalt: Das passiert laut einer Studie, wenn du KI täglich nutzt

Arbeitnehmer:innen, die in ihrem Job täglich generative KI verwenden, hatten im vergangenen Jahr deutliche Vorteile. Das geht aus einer neuen Studie der globalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC hervor. Vor allem die Produktivität ist im Vergleich zu Kolleg:innen, die KI-Tools im Arbeitsalltag nur selten nutzen, deutlich gesteigert. Aber auch beim Gehalt ließen sich Unterschiede feststellen.

Anzeige Anzeige

Studie legt nahe: Wer KI nutzt, verdient besser

PWC hat zwischen Juli und August insgesamt 49.843 Angestellte aus 48 Ländern und 28 verschiedenen Branchen zu ihrer Nutzung generativer KI befragt. Das Ergebnis: Bisher verwenden nur 14 Prozent der befragten Mitarbeiter:innen Tools wie ChatGPT, Gemini oder Midjourney täglich. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Anstieg von zwei Prozent. Dabei profitieren diejenigen, die generative KI standardmäßig in ihre Arbeitsprozesse integrieren, laut der Umfrage deutlich. 92 Prozent derjenigen, die KI täglich nutzen, gaben an, dass ihre Produktivität dadurch in den vergangenen zwölf Monaten spürbar gestiegen ist. Zum Vergleich: Unter den Kolleg:innen, die entsprechende Tools nur unregelmäßig nutzen, sagten das nur 58 Prozent.

Vor allem der finanzielle Aspekt dürfte für viele spannend sein: So sagten 52 Prozent der täglichen KI-Nutzer:innen, dass sich ihr Gehalt in den letzten zwölf Monaten positiv entwickelt habe. Weitere 57 Prozent rechnen damit, dass in den kommenden drei Jahren eine weitere Gehaltssteigerung zu erwarten ist. Unter denjenigen, die KI-Tools nur unregelmäßig nutzen, berichten nur 32 Prozent, dass ihr Gehalt im vergangenen Jahr gestiegen ist, und nur 36 Prozent denken, dass das in den nächsten drei Jahren der Fall sein wird. Auch die Angst vor Arbeitsplatzverlust ist bei Angestellten, die KI-Tools häufig nutzen, geringer. Hier gaben 69 Prozent der Befragten an, in den kommenden zwölf Monaten optimistisch bezüglich der Zukunft ihres Jobs zu sein. Zum Vergleich: Bei den seltenen Nutzer:innen sagten das nur 51 Prozent und bei den Nichtnutzer:innen sogar nur 44 Prozent.

Anzeige Anzeige

Nicht alle haben die Chance, sich weiterzubilden

Trotz der enormen Vorteile investieren Arbeitgeber:innen bisher nicht flächendeckend in Schulungen. Bisher hat nur rund die Hälfte der Angestellten (51 Prozent) das Gefühl, über die für ihre Weiterbildung und Entwicklung erforderlichen Ressourcen zu verfügen. Das Problem: Die Lernkultur unterscheidet sich je nach Branche teilweise deutlich. So gaben beispielsweise 65 Prozent der Mitarbeiter:innen im Technologiesektor an, dass Misserfolge in ihrem Team als Chance zum Lernen und Wachsen betrachtet werden. In der Transport- und Logistikbranche waren es nur 47 Prozent.

„Mitarbeiter:innen, die täglich KI nutzen, profitieren davon – durch höhere Produktivität, größere Arbeitsplatzsicherheit und bessere Bezahlung“, fasst Pete Brown, Global Workforce Leader bei PWC, zusammen. „Um diese Vorteile auszubauen, müssen Unternehmen allerdings mehr tun, als nur Schulungen anzubieten. Die Arbeit selbst muss neu gestaltet und die Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine neu definiert werden. Davon hängt ab, ob generative KI zu einem echten Motor für Wachstum und Inklusion wird oder eine verpasste Chance bleibt.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die KI-Transformation ist ein Gemeinschaftsprojekt

Angestellte, die von den Geschäftszielen ihres Unternehmens überzeugt sind und aktiv eingebunden werden, sind laut der PWC-Studie zu 78 Prozent motivierter bei der Arbeit als Kolleg:innen, die sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren. Nicki Wakefield, Global Clients & Industries Leader bei PWC, kommentiert: „In einem Jahr, in dem die finanzielle Belastung zunimmt und sich viele überfordert fühlen, müssen Führungskräfte die Arbeit neugestalten und für Klarheit und Zuversicht sorgen: einfache Anwendungsfälle im Alltag, starke Leitplanken und die Fähigkeiten, das Vertrauen und die Unterstützung, die KI von einem Hype zu einer echten Hilfe machen.“