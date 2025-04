Mehr Reichweite durch neues Feature: So teilst du Instagram-Stories direkt auf Whatsapp

Lang lebe das Story-Format: Meta pusht nicht nur das populäre Videoformat Reels mit diversen Neuerungen und der Standalone-App Edits zur Bearbeitung, sondern auch das altbewährte Story-Format. Auf Instagram stellen Stories laut Metricool das Format mit den meisten Beiträgen und fungieren als Content-Element, das Creator und Fans täglich zusammenbringt.

Genau das möchte Meta mit dem Whatsapp-Status ebenfalls erreichen, der inzwischen wie eine Instagram-Kopie daherkommt. Dafür sorgt unter anderem die Möglichkeit, Likes und Mentions sowie neuerdings Musik direkt im Status zu integrieren – wie auf Instagram. Und jetzt setzt Meta zusätzlich auf ein Cross-Posting-Feature für diese Plattformen.

Instagram Story auf Whatsapp posten: Mehr Reichweite, mehr Verbindung

Für Instagram zählt es zu den Kernzielen, Creator die Verbindungen zu anderen Usern zu erleichtern. Zudem sollen diverse neue Funktionen die Reichweitenoptimierung fördern. Das Cross-Posting-Feature für Stories zahlt auf beides ein. Schon lange können Creator ihre Stories von Instagram direkt auf Facebook teilen – und umgekehrt. Und auf Facebook ermöglicht Meta ersten Creator inzwischen sogar, mit ihren Stories unmittelbar auf der Plattform Geld zu verdienen.

Jetzt kommt auf Instagram wiederum eine Option hinzu, um die Stories direkt in den Whatsapp-Status zu bringen. Damit experimentierte Meta schon im Frühjahr 2024. Inzwischen können erste Creator das Feature nutzen. Dazu zählt der App-Researcher Radu Oncescu. Während wir die Funktion bisher nicht sehen, kann der Social-Media-Experte Jonah Manzano sie ebenfalls einsetzen. Er demonstriert das in einem Kurzvideo auf Threads.

Die Testphase ist womöglich in vollem Gange. Creator dürfen auf einen baldigen Launch hoffen, für den es aber noch kein offizielles Datum gibt.

Wofür Stories gut sind: Das Format ist interaktiver denn je

Der Instagram-Chef Adam Mosseri äußerte sich unlängst dazu, ob sich Stories auf Instagram überhaupt noch lohnen. Dabei müssen Creator einen differenzierten Blick auf das Format werfen. Denn es eignet sich nicht, um neue Follower zu gewinnen und die Reichweite auf der Plattform außerhalb der Kontakte von Fans und Freund:innen zu maximieren. Dennoch hat es viele Vorteile für das Branding oder schlichtweg das Teilen von Inhalten aus dem eigenen Leben – ebenso wie auf Facebook und Whatsapp. So schreibt Mosseri in einem Post:

„[…] If you do use Stories, think of them as a way to reach your most passionate audience with behind-the-scenes, timely content. The most important signals we look at when ranking Stories are the likelihood that you’ll tap on the story, like the story, or reply with a message.“