Mehr Sichtbarkeit bei Kleinanzeigen.de: So kannst du jetzt größere Regionen abdecken

Kleinanzeigen ist die reichweitenstärkste deutsche Plattform in diesem Bereich. (Foto: Kleinanzeigen.de)

Ein zentrales Element von Kleinanzeigen ist das Zuordnen von Anzeigen zu einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Region. Doch gerade das ist nicht immer sinnvoll. Jetzt nimmt die Plattform in einem Punkt Abstand von dieser Politik. Zumindest gewerbliche Nutzer:innen von Kleinanzeigen Pro haben ab sofort die Möglichkeit, in den Dienstleistungsrubriken Anzeigen in einem von ihnen zuvor definierten Umkreis auszuspielen.

Der Umkreis für die Funktion lässt sich dabei auf bis zu 200 Kilometer ausdehnen. Das kann beispielsweise für Handwerker:innen oder Computerexpert:innen sinnvoll sein, die ihre Dienstleistungen in einem bestimmten Bereich anbieten wollen. Auch Gärtner:innen oder Haushaltshilfen nennt die Plattform als Zielkund:innen für das neue Feature.

In der Vergangenheit hat bei Kleinanzeigen jeweils die eigene Postleitzahl als Maßstab genommen. Wer beispielsweise in Brandenburg seine Adresse hatte, aber als Zielmarkt Berlin hatte, musste sich mehr oder weniger undokumentierter Lösungen bedienen.

Erweiterter Umkreis kostet extra

Allerdings hat die Lösung ihren Preis. Für die exklusive Zusatzoption „Erweiterter Umkreis“ werden für die Kategorie „Dienstleistungen“ 8,99 Euro pro Anzeige fällig – und das jeweils für eine Laufzeit von 30 Tagen. Die Pro-Nutzer regeln den Umkreis entweder unter „Meine Anzeigen“ bei bestehenden Inseraten oder können diesen beim Einstellen neuer Anzeigen hinzufügen.

Mit der neuen Umkreisfunktion kommen PRO-Nutzer und ihre Kunden ab sofort noch besser in Kontakt. Denn Suchende müssen nicht mehr den Suchradius erweitern und so nach Anbietern suchen, die auch zu ihnen kommen. Mit der Info „Kommt zu dir“ wird ihnen bereits signalisiert, dass der Gewerbetreibende seine Leistungen auch in ihrer Nähe anbietet.

Der Schritt ist nur einer unter vielen bei Kleinanzeigen, um die gewerblichen Kund:innen zur Kasse zu bitten – stets verbunden mit dem Ziel, die Plattform für die privaten Nutzer:innen kostenfrei zu halten. So hat das Portal seit März die Anzahl der kostenfrei einstellbaren Anzeigen für Gewerbliche verringert und die Gebühren hierfür erhöht, wenn das Kontingent überschritten wird.

Außerdem wurden bereits im November vergangenen Jahres entsprechende Pro-Pakete eingeführt – zusätzlich zum bisherigen Basic-Paket gibt es inzwischen auch die Pakete Power und Premium, die zusätzliche Funktionen wie „Startseitenplatzierung“, „dauerhafte Top-Anzeige“ und eine individuellere Unternehmensseite beinhalten. Gerade für Makler:innen, Handwerker:innen und Dienstleister:innen ist das damit verbundene Budget gut angelegtes Geld. Und umgekehrt ergibt es für das Portal auch Sinn, den Umsatz durch gewerbliche Einkunftsquellen zu steigern.

