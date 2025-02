Mehr Spaß in den DMs: Instagram rollt neue Chat-Features aus

Instagram erweitert die Direktnachrichten-Features und entwickelt sich damit immer mehr zu einer umfassenden Messaging-Plattform.

Neu hinzugekommen sind Übersetzungen, geplante Nachrichten, angepinnte Chats und Musik-Sharing. Dieser Artikel zeigt, welche Neuerungen Instagram eingeführt hat und wie sie das Nutzer:innenerlebnis beeinflussen.

Instagrams neue Features im Überblick

Die Bilder aus dem offiziellen Threads-Post des Creators Account von Instagram zeigen die neuen Funktionen der Instagram DMs in einer durchklickbaren Galerie.

Nutzer:innen können durch die Bilder swipen, um sich über die neuen Features zu informieren. Die Slides veranschaulichen die Verbesserungen: eine neue Übersetzungsfunktion für Nachrichten, die Möglichkeit, Nachrichten anzupinnen, das Planen von Direktnachrichten und das Teilen von Musik direkt in den DMs.

DMs mit Übersetzungsfunktion in 99 Sprachen

Sprachbarrieren in Direktnachrichten gehören der Vergangenheit an. Instagram bietet nun eine integrierte Übersetzungsfunktion für 99 Sprachen. Nachrichten lassen sich direkt in der App übersetzen, ohne eine externe Anwendung nutzen zu müssen. Besonders für internationale Freundschaften oder den Austausch mit fremdsprachigen Creators ist dies eine nützliche Neuerung.

Geplante und angepinnte Nachrichten

Nachrichten lassen sich jetzt bis zu 29 Tage im Voraus einplanen. Diese Funktion hilft insbesondere Nutzer:innen, die mit Personen in anderen Zeitzonen kommunizieren oder regelmäßig Nachrichten vorbereiten möchten. Zusätzlich können bis zu drei Nachrichten, Reels oder Fotos in Chats fixiert werden, um sie schnell wiederzufinden. Dies erleichtert den Überblick in aktiven Gruppen-Chats und bewahrt wichtige Inhalte vor dem Untergehen.

Musik-Sharing für mehr Interaktion

Ab sofort können Nutzer:innen 30-sekündige Song-Previews direkt in den DMs teilen. Dies vereinfacht den Austausch über Musik, da kein separater Link mehr verschickt werden muss. Die Funktion steht auch in Broadcast-Kanälen zur Verfügung, über die Creator mit ihrer Community kommunizieren können.

Gruppen-Chats mit QR-Code beitreten

Ein weiteres Update erleichtert das Einladen in Gruppen-Chats. Nutzer:innen können Freund:innen oder Kolleg:innen jetzt per QR-Code in einen Chat einladen, ohne sie manuell hinzufügen zu müssen. Dies beschleunigt den Beitrittsprozess und macht die Organisation von Gruppenunterhaltungen effizienter.

Mehr Messenger Features für Instagram

Mit diesen Updates positioniert sich Instagram stärker als Messenger-Alternative zu etablierten Apps wie iMessage, Whatsapp, Signal oder Telegram. Lindsey Gamble hebt in seinem Threads-Post hervor, dass die neuen Funktionen Instagram näher an andere Messaging-Dienste heranbringen. Auch Meta sieht die Neuerungen als Optimierung der Messenger-Erfahrung:

Updates to Instagram DMs make it even easier and more fun to connect,

postete der offizielle Meta-Newsroom. Quentyn Kennemer von The Verge betont die Relevanz der neuen Features für eine bessere Übersichtlichkeit in Chats:

Meta says the changes are intended to help with messaging people who live in different time zones or to keep important messages (read: memes) visible in busy group chats where things are easily missed.

Er erklärt, dass die neuen Funktionen vor allem dazu beitragen, wichtige Nachrichten – ob organisatorische Informationen oder unterhaltsame Memes – in aktiven Gruppenchats besser sichtbar zu halten und die Kommunikation über verschiedene Zeitzonen hinweg zu erleichtern.

Instagram auf dem Weg zur Messenger-Plattform

Die neuen Features machen Instagram DMs nicht nur praktischer, sondern auch dynamischer. Übersetzungen erleichtern den Austausch über Sprachgrenzen hinweg, geplante Nachrichten sorgen für mehr Struktur, und Musik-Sharing bringt zusätzlichen Spaß in die Chats. Instagram rückt damit immer näher an klassische Messenger-Dienste heran – und könnte für viele Nutzer:innen zur echten Alternative werden.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

