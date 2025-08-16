Mehr Spaß, weniger Vertrauen: Tiktok überarbeitet Community-Richtlinien

Tiktok bereitet eine Aktualisierung seiner Community-Richtlinien vor. Wie Techcrunch berichtet, handelt es sich dabei überwiegend um sprachliche Vereinfachungen, aber es gibt auch einige inhaltliche Änderungen, die hervorstechen. Betroffen sind insbesondere der Umgang mit KI-generierten Inhalten sowie kommerzielle Beiträge. Auffällig ist außerdem, dass der Begriff „vertrauenswürdig“ aus der Erklärung zur Content-Moderation entfernt wurde.

Plattformen müssen sich neuen Gesetzen anpassen

Soziale Netzwerke stehen weltweit zunehmend unter regulatorischen Druck. In der EU gilt beispielsweise der Digital Services Act (DSA), der Plattformen dazu verpflichtet, ihre Richtlinien und Prozesse transparenter zu machen. Auch andere soziale Netzwerke wie Bluesky haben ihre Regelwerke zuletzt angepasst, um Nutzungssicherheit und Einspruchsverfahren nachvollziehbarer zu gestalten. Die Änderungen bei Tiktok, die am 13. September 2025 in Kraft treten, sind im Vergleich weniger umfangreich, greifen aber ebenfallseinige zentrale Punkte auf.

Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft Tiktok Live. So stellt der Betreiber des sozialen Netzwerks klar, dass Creator:innen für sämtliche Inhalte in ihren Streams verantwortlich sind – auch dann, wenn Tools wie automatische Übersetzungen oder Vorlesefunktionen eingesetzt werden. Tiktok empfiehlt ausdrücklich, Werkzeuge wie diese sorgfältig zu prüfen, um Verstöße zu vermeiden. Ergänzend führt die Plattform einen neuen Abschnitt zu kommerziellen Inhalten ein, die künftig offengelegt werden müssen. Außerdem weist das Unternehmen darauf hin, dass Beiträge, die Nutzer:innen zum Kauf außerhalb der Plattform auffordern, in Märkten mit Tiktok Shop weniger Sichtbarkeit erhalten. Ziel der Maßnahme ist es, den eigenen Marktplatz zu stärken.

Gibt es bald mehr KI-generierte Inhalte auf Tiktok?

Tiktok passt auch die Personalisierung an. Während bisher lediglich von „relevanten Suchvorschlägen” die Rede war, ist in den neuen Richtlinien jetzt explizit festgehalten, dass sowohl Suchergebnisse als auch Empfehlungen individuell variieren können. Grundlage dafür sind Faktoren wie vergangene Suchanfragen oder angesehene Videos. Auch der Kommentarbereich wird stärker personalisiert. Die Reihenfolge der Kommentare hängt künftig unter anderem von bisherigen Antworten, Likes oder Meldungen ab, sodass Nutzer:innen eine individuell zugeschnittene Kommentarspalte sehen.

Ebenso wurde der Abschnitt zu KI-Inhalten angepasst. Die Formulierungen zu verbotenen Deepfakes wurden gekürzt. Jetzt heißt es nur noch, dass die Plattform keine Inhalte erlaube, „die in wichtigen öffentlichen Angelegenheiten irreführend sind oder Einzelpersonen schaden.“ Auffällig ist, dass der Hinweis auf KI-basierte Empfehlungen oder Tools entfernt wurde. Diese Änderung könnte darauf hindeuten, dass Tiktok künftig mehr Spielraum für KI-Inhalte schaffen möchte, die zum Beispiel Videos und Live-Streams von Prominenten betreffen.

Tiktok streicht den Begriff „vertrauenswürdig“

Tiktok hat weltweit rund 1,6 Milliarden Nutzer:innen und ist vor allem bei jüngeren Zielgruppen beliebt. Der Algorithmus fördert virale Inhalte und macht die Plattform so zu einer wichtigen Quelle für aktuelle Trends. Allerdings steht die App auch immer wieder in der Kritik: Der Einfluss auf das Meinungsbild junger Menschen ist hoch, weshalb vor allem die Verbreitung von politischen Inhalten und Desinformationen bemängelt wird.

Vor diesem Hintergrund ist eine Änderung in Bezug auf die Content-Moderation besonders interessant. Früher sollte sie dafür sorgen, dass die Plattform „sicher, vertrauenswürdig und lebendig“ ist – jetzt heißt es, die Content-Moderation helfe dabei, Tiktok zu „einem sicheren, spaßigen und kreativen Ort für alle“ zu machen. Statt auf Seriosität legt Tiktok in Zukunft also wohl mehr Wert auf Unterhaltung und Kreativität.