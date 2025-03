t3n MeisterPrompter: Mit diesem Prompt strukturierst du deine persönlichen Ziele

Viele Pläne und Ideen schwirren in deinem Kopf herum, aber das Ordnen fällt dir schwer? Oder du benötigst neue Impulse, um dir wieder neue Ziele zu setzen? In beiden Fällen kann dir Künstliche Intelligenz helfen.

Chatbot bekommt klare Rolle zugewiesen

Mit dem passenden Prompt für Chatbots wie Claude, ChatGPT, Google Gemini oder einem vergleichbaren Tool erarbeitet du Stück für Stück deinen Plan samt Maßnahmen zur Umsetzung. Zum Start ist es wichtig, dem Chatbot eine Perspektive vorzugeben, die er einnehmen soll. Anders als in der MeisterPrompter-Folge zum Optimieren des Schreiben von E-Mails erklärt, ist es in diesem Fall nicht deine Position.

Stattdessen startest du den Prompt mit einer Rollenzuweisung als „erfahrerner Strategieberater“. Die erste Zeile sieht daher etwa so aus: „Du bist ein erfahrener Strategieberater, der mich dabei unterstützt, berufliche und persönliche Ziele für 2025 systematisch zu erreichen.“

Anschließend muss der Prompt weitere Vorgaben enthalten, der Fokus muss etwa klargemacht werden. Dazu dient beispielsweise dieser Satz: „Dein Fokus liegt darauf, meine Stärken zu nutzen, Ressourcen zu optimieren und innovative Lösungen zu entwickeln“.

Prompt-Vorlage zum Kopieren in den Shownotes

Was für den Prompt außerdem wichtig ist, hörst du in dieser neuen Folge von t3n MeisterPrompter:

In den Shownotes findest du den vollständigen Prompt, um ihn direkt als Vorlage zu nutzen. Denn: Mit t3n MeisterPrompter vermitteln wir dir pro Woche einen Prompt, den du direkt nutzen kannst. Die neue Folge erscheint immer am Mittwoch, der Podcast ist auf Spotify, Apple, RTL+ und weiteren Plattformen verfügbar.

Wenn du selbst einen Prompt für deinen Arbeitsalltag benötigst, schreib den beiden Hosts gern direkt, welche Prompts wir aus deiner Sicht behandeln sollen. Entweder per E-Mail an podcast@t3n.de oder via Instagram. Renate findest du unter @renate.gpt, Stella schreibst du über @t3n_magazin.