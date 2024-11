Meme-Coin: Krypto-Investoren wehren sich gegen Teenager-Abzocker

Der Bitcoin-Bullrun scheint nach dem Halving, der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und dem Rücktritt des kryptokritischen SEC-Chefs Gary Gensler in vollem Gange – und entsprechend steigt auch die Gier der Investor:innen. Der sogenannte Crypto-Fear-and-Greed-Index steht auf „Extreme Greed“.

Abzockaktion mit Meme-Coin

Kein Wunder, dass es derzeit vermehrt zu Versuchen von Kryptobetrüger:innen kommt, Investor:innen abzuzocken. Der Fall eines Teenagers ist jetzt aber viral gegangen. Auch weil es nach dessen Meme-Coin-Abzockaktion zu einer Reaktion der Kryptogemeinde gekommen ist.

Begonnen hatte alles mit einem X-Post, in dem ein Junge wissen ließ, dass er mal eben vor der Schule über 2.000 Dollar eingenommen hat. Der Post ging viral und wurde mittlerweile über vier Millionen Mal angezeigt.

Investoren springen auf den Zug auf

Offenbar, so die Idee, müsse ein Teenager, der so viel Geld mit Kryptowährungen verdient, ein gutes Händchen haben. Als dieser Junge dann von einem Meme-Coin berichtete, den er entwickelt hat, sprangen viele Investor:innen auf den Zug auf, wie Decrypt berichtet.

Der auf der Solana-Blockchain basierende Token namens GenZ Quant (QUANT) ging durch die Decke und erreichte innerhalb kurzer Zeit eine Marktkapitalisierung in Höhe von einer Million Dollar. Der Launch wurde von einem Livestream begleitet, in den sich viele Investor:innen einschalteten.

Rug-Pull: Teenager verdient 30.000 Dollar

Als der Meme-Coin die Millionenmarke erreicht hatte, zog der Teenager seinen Anteil – insgesamt 30.000 Dollar – ab, woraufhin der Kurs um über die Hälfte einbrach. In der Kryptoszene wird so etwas als Rug-Pull bezeichnet – normalerweise ein Vorgang, bei dem Meme-Coin-Entwickler:innen alles Geld aus einem Projekt ziehen und dieses dann stirbt.

Inwieweit der Junge das Ganze absichtlich gemacht hat, ist nicht bekannt. Allerdings begann er, nachdem er das Geld in der Tasche hatte, an, vor der Kamera zu tanzen und die Investor:innen auszulachen. Das kam freilich nicht gut an.

Pump auf 85 Millionen Dollar

Die Kryptofans, die sich vor dem Livestream versammelt hatten, wollten das nicht hinnehmen. Nachdem weitere Investor:innen hinzugekommen waren und auch noch ein Twitch-Streamer mit 180.000 Viewer:innen auf den Zug aufgesprungen war, gelang es, den gescheitert erschienen Token auf 85 Millionen Marktwert zu pumpen.

Der Rachefeldzug endete damit, dass dem Jungen 1,5 Millionen Dollar entgangen sein dürften und er sich entsprechend geärgert hat. Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung des GenZ Quant um über 90 Prozent auf 24.000 Dollar eingebrochen.

Rache der Investoren und neue Token

Nicht alle Betrogenen dürften sich aber damit zufrieden gegeben haben. Der angebliche Name und die Adresse des Jungen wurden im Internet preisgegeben und sein X-Account mit Beschimpfungen überzogen.

Das scheint den Teenager aber nicht besonders anzufechten. Denn nach der Aktion hat er schon wieder zwei weitere Meme-Coins an den Start gebracht, mit denen er jeweils eine fünfstellige Summe erlösen konnte.

