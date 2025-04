Memory-Funktion ausprobiert: Was ChatGPT über dich weiß und wie du es zum Vorteil nutzt

Welche unentdeckten Schwachstellen sieht ChatGPT bei dir? Genau das testen Nutzer:innen mit der neu eingeführten Memory-Funktion. Durch diese greift der KI-Chatbot auf alle früheren Unterhaltungen zu und nutzt sie, um Nutzer:innen passendere Ausgaben zu liefern.

Wichtig: Dieser Prompt ist nicht für jede:n geeignet

In der neuen Folge vom Podcast t3n MeisterPrompter haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak selbst getestet, welche fünf blinden Flecke ChatGPT bei ihnen persönlich sieht. Ihre Überraschung ist deutlich hörbar:

Wer den Prompt selbst ausprobieren will, findet die Vorlage zum Kopieren in den Shownotes der Episode. Wenn ihr den Prompt ausprobiert, kann es sein, dass euch das Ergebnis persönlich trifft oder verunsichert. Nutzt ihn daher nur, wenn ihr damit umgehen wollt und könnt. Geht es euch aktuell mental nicht gut, verwendet die Vorlage besser nicht. Ihr könnt stattdessen Prompts aus anderen Folgen ausprobieren.

Fokus auf Herausforderungen: ChatGPT arbeitet nur mit Eingaben

Macht euch bewusst: ChatGPT ist nicht menschlich und bewertet euch entsprechend auch nicht als Person. Das Ergebnis basiert rein auf euren Eingaben. Da viele KI-Chatbots nutzen, um Arbeitsaufgaben zu lösen oder bei Alltagsproblematiken, ist das System durch diese negativ konnotierten Eingaben geprägt.

Interessant ist, den Prompt in einem beruflichen Kontext zu nutzen. Fragt in der Eingabe etwa nach euren Schwachstellen in der Kundenkommunikation oder in Meetings. Möglicherweise bekommt ihr so neue Impulse, die euch voranbringen.

Nach dieser besonderen Folge gibt es in der nächsten Woche wieder eine Hack-Folge. Renate und Stella freuen sich außerdem über Vorschläge: Gibt es eine Aufgabe in deinem Arbeitsalltag, für die du einen passenden Prompt benötigst? Schick deinen Vorschlag gern an podcast@t3n.de oder schreib Renate und Stella direkt bei Instagram. Renate erreichst du unter @renate.gpt, Stella erreichst du über @t3n_magazin oder @stella-sophiewojtczak.

Podcast über Apple, Spotify oder die bevorzugte Plattform abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

