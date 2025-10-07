Anzeige
Mensch schlägt KI: Freiwillige entdecken, was Algorithmen im All übersahen

Tief im Universum leuchtet eine Struktur, die es eigentlich nicht geben dürfte. Ihre immense Größe und rätselhafte Form stellen die Astrophysik vor eine völlig neue Herausforderung.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Mit Hilfe des Radioteleskop-Netzwerks LOFAR entdeckten Menschen etwas, das die KI übersah. (Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock)

Ein internationales Team von Astronom:innen hat eine der bisher seltsamsten und größten Strukturen im Kosmos aufgespürt. Es handelt sich um einen gigantischen, sich überschneidenden Doppelring aus Radiostrahlung, der auf den Namen RAD J131346.9+500320 getauft wurde.

Die Ausmaße sind nur schwer fassbar: Die gesamte Struktur erstreckt sich über eine Distanz von 2,6 Millionen Lichtjahren und ist damit mehr als 25-mal so groß wie unsere eigene Milchstraße. Entdeckt wurde das rund sieben Milliarden Lichtjahre entfernte Objekt mit dem Radioteleskop-Netzwerk LOFAR, dessen Kernstation sich im niederländischen Dwingeloo befindet.

Ein kosmisches Rätsel

Diese Gebilde gehören zur Klasse der „Odd Radio Circles“ (ORCs), auf Deutsch „seltsame Radiokreise“. Sie sind erst seit wenigen Jahren bekannt und stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel, da sie zu keinem bisher bekannten kosmischen Phänomen passen. Die Ringe bestehen aus magnetisiertem, heißem Plasma, das intensive Radiowellen als sogenannte Synchrotronstrahlung aussendet.

Als mögliche Ursache werden gewaltige Schockwellen diskutiert, die bei der Verschmelzung von supermassereichen Schwarzen Löchern entstehen könnten. Eine andere Hypothese, die durch zwei weitere, kleinere Ringfunde gestützt wird, sieht den Ursprung in den Wechselwirkungen von Jets und Winden riesiger Galaxien, wie die Autor:innen in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ausführen.

Menschliche Mustererkennung schlägt Algorithmus

Besonders bemerkenswert ist die Art und Weise der Entdeckung. Der Radio-Doppelring wurde nicht von einer künstlichen Intelligenz oder einem automatisierten Suchalgorithmus gefunden, sondern von Menschen. Geschulte Freiwillige des Citizen-Science-Projekts RAD@home sichteten die gewaltigen Datenmengen von Himmelsdurchmusterungen visuell.

Ihre Fähigkeit zur Mustererkennung war in diesem Fall den Algorithmen überlegen, die darauf trainiert sind, bekannte Objekttypen zu identifizieren. Solche echten Anomalien, die nicht ins Schema passen, werden von automatisierten Systemen oft übersehen. Dies wirft ein Licht auf die aktuelle Grenze des maschinellen Lernens in der Wissenschaft: Ohne vielfältige Trainingsdaten für das Unerwartete bleibt die menschliche Intuition unverzichtbar. Der Projektleiter Ananda Hota von der Universität von Mumbai in Indien betont den Wert dieses Ansatzes für die Entdeckung seltener und komplexer Strukturen.

Neue Wege für die astronomische Forschung

Die Entdeckung von RAD J131346.9+500320 ist somit in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen liefert sie entscheidende neue Beobachtungsdaten, um die Entstehung von Galaxien und die physikalischen Prozesse im intergalaktischen Raum besser zu verstehen. Jedes neu gefundene ORC ist ein Puzzleteil, das dabei hilft, die offenen Fragen zu klären.

Zum anderen demonstriert der Fund eindrücklich das Potenzial der Citizen Science in der Spitzenforschung. Die Zusammenarbeit von professionellen Astronom:innen und engagierten Laien ermöglicht nicht nur eine effizientere Datenauswertung, sondern eröffnet auch Wege zu Entdeckungen, die sonst möglicherweise verborgen geblieben wären.

