Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Menschenrechtler sehen in Uno-Abkommen gegen Cyberkriminalität einen „Überwachungsvertrag“

Eigentlich soll das erste globale Abkommen gegen Cyberkriminalität mehr Sicherheit schaffen. Stattdessen wächst die Sorge, dass es autoritären Staaten neue Macht bei der Online-Überwachung verleiht.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Menschenrechtler sehen in Uno-Abkommen gegen Cyberkriminalität einen „Überwachungsvertrag“
Kritiker:innen warnen: Das Abkommen könnte missbraucht werden. (Foto: Shutterstck / janews)

Mehr als 60 Staaten haben ein Uno-Abkommen unterzeichnet, das die internationale Bekämpfung von Cyberkriminalität stärken soll. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die Verfolgung von Kindesmissbrauch und Geldwäsche. Wie der Spiegel berichtet, stößt der Beschluss allerdings auf viel Kritik. Vor allem Tech-Unternehmen und Menschenrechtsorganisationen stehen dem Abkommen skeptisch gegenüber.

Anzeige
Anzeige

Guterres sieht es als „wichtigen Meilenstein“

Mit dem Vertrag soll die globale Zusammenarbeit gegen digitale Verbrechen verbessert werden, insbesondere in Bereichen wie der Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs oder illegalen Finanzströmen. Bevor das Abkommen in Kraft tritt, muss es von den einzelnen Staaten allerdings noch ratifiziert werden. Der zuständige Ausschuss war trotz Widerstands aus den USA und Europa eingesetzt worden, nachdem Russland schon im Jahr 2017 einen ersten Vorstoß unternommen hatte.

Uno-Generalsekretär António Guterres bezeichnete das Abkommen bei der Unterzeichnungszeremonie im vietnamesischen Hanoi als „wichtigen Meilenstein”, der im Kampf gegen Cyberkriminalität nur der Anfang sei. Es ist das erste Abkommen dieser Art. „Der Cyberraum ist zu einem fruchtbaren Boden für Kriminelle geworden”, erklärte Guterres in seiner Rede. „Jeden Tag sorgen ausgeklügelte Betrügereien dafür, dass Familien um ihr Geld gebracht werden, Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren und unsere Volkswirtschaften um hohe Summen geschädigt werden.“

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Menschenrechtler:innen äußern sich besorgt

Kritiker:innen warnen, dass die vage Formulierung mancher Straftatbestände leicht missbraucht werden könnte. Laut Heise äußerten Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation und Human Rights Watch die Sorge, das Abkommen könne grenzüberschreitende Menschenrechtsverletzungen begünstigen. Als „schwere Straftat“ gilt jedes Vergehen, das nach nationalem Recht mit mindestens vier Jahren Freiheitsentzug geahndet wird – ein Spielraum, der laut einem offenen Brief der NGOs missbraucht werden könnte, um legitime Aktivitäten wie Regierungskritik, friedliche Proteste, investigativen Journalismus oder Whistleblowing zu kriminalisieren.

Die Organisationen bemängeln zudem, dass das Abkommen Regierungen dazu verpflichtet, elektronische Beweise zu sammeln und mit ausländischen Behörden zu teilen, ohne dabei ausreichende Schutzmechanismen festzulegen. Auch der Branchenverband Cybersecurity Tech Accord, dem unter anderem Meta und Microsoft angehören, bezeichnete das Abkommen als möglichen „Überwachungsvertrag“. Es könne nicht nur den Datenaustausch zwischen Staaten erleichtern, sondern auch Sicherheitsforscher:innen kriminalisieren, die Systeme auf Schwachstellen prüfen. Der Verband warnt, Regierungen könnten mit dem Vertrag „bei fast jeder Straftat ihrer Wahl“ zusammenarbeiten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

NGOs raten von Unterzeichnung und Ratifizierung ab

Sabhanaz Rashid Diya, Gründerin des Tech Global Institute, kritisierte den Vertrag ebenfalls: „Sehr problematische Praktiken, die in autoritären Staaten gegen Journalisten verwendet werden, werden nahezu kopiert.“ Mehrere Organisationen rufen deshalb dazu auf, das Abkommen weder zu unterzeichnen noch zu ratifizieren. Sollte dies dennoch geschehen, müsse der Schutz der Menschenrechte bei der Umsetzung klar im Vordergrund stehen. „Russland war eine der treibenden Kräfte hinter dem Vertrag und wird sich sicherlich über die Unterzeichnung freuen“, erklärte Deborah Brown von Human Rights Watch.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren