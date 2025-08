Wettlauf gegen Tesla und BYD: Mercedes testet 1.000-Kilometer-Batterie auf britischen Straßen

Der Stuttgarter Automobilkonzern Mercedes-Benz erprobt aktuell eine neue Generation von Batterien unter realen Alltagsbedingungen. In einem modifizierten Prototyp des Flaggschiff-Modells EQS kommen erstmals Festkörperbatterien zum Einsatz, die eine Reichweite von über 1.000 Kilometern ermöglichen sollen. Das berichtet Electrek.

Entwickelt wurde die Technologie in Kooperation mit dem spezialisierten US-Unternehmen Factorial Energy aus Woburn, Massachusetts. Das fertige Batteriepaket für den Testträger entstand in Zusammenarbeit mit der Formel-1-Schmiede Mercedes AMG High-Performance Powertrains (HPP) mit Sitz im britischen Brixworth, wo auch die Straßentests stattfinden.

Vom Labor auf die Straße: Die Technik hinter dem Reichweiten-Sprung

Der entscheidende technische Fortschritt liegt in der Batteriezellchemie. Statt eines flüssigen Elektrolyten, wie er in heutigen Lithium-Ionen-Akkus üblich ist, nutzt die neue Zelle einen festen Elektrolyten auf Sulfidbasis.

Diese feste Struktur ermöglicht den Einsatz einer Anode aus reinem Lithium-Metall. Eine solche Anode besitzt eine deutlich höhere Energiedichte als die heute gängigen Grafit-Anoden, was bei gleichem Gewicht eine Reichweitensteigerung von rund 25 Prozent verspricht. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Sicherheit, da der feste Elektrolyt nicht entflammbar ist und die Bildung von sicherheitskritischen Dendriten unterbinden soll.

Markus Schäfer, Entwicklungsvorstand bei Mercedes-Benz, betonte, dass für den nächsten großen Schritt eine „neue Chemie im Kern“ benötigt werde. Die aktuellen Tests sollen jetzt beweisen, dass die im Labor vielversprechende Technologie auch im anspruchsvollen Fahrzeug-Alltag bestehen kann.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Ein weiter Weg zur Serienreife

Trotz der erfolgreichen Integration in einen Fahrprototyp ist der Weg in die Großserie noch mit Herausforderungen verbunden. Laut einem Bericht der Fachzeitschrift Automobilwoche plant Mercedes den Einsatz der Technologie in Serienfahrzeugen „noch vor Ende des Jahrzehnts“.

Die größte Hürde dürfte die Skalierung der Produktion sein. Die Herstellung von Festkörperzellen ist komplex und muss erst für eine kosteneffiziente Massenfertigung optimiert werden. Ob die erhofften Kostenvorteile gegenüber aktuellen Batterien tatsächlich realisiert werden können, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Zudem ist der Wettbewerb intensiv. Nicht nur etablierte Hersteller wie Volkswagen, BMW oder Toyota forschen mit Hochdruck an der Festkörpertechnologie, auch die chinesischen Branchenführer BYD und CATL arbeiten an eigenen Lösungen. Der Wettlauf um die nächste Batteriegeneration ist in vollem Gange, und der Ausgang bleibt offen. Der nun von Mercedes erreichte Meilenstein ist dabei ein wichtiges, aber kein finales Signal im globalen Ringen um die Technologieführerschaft.