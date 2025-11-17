Anzeige
News
Von 95 auf 16 Dollar: Die zwei Gesichter des KI-Trainings beim Startup Mercor

Ein Startup, gegründet von 22-jährigen Thiel-Stipendiaten, strebt 10 Milliarden Dollar Bewertung an. Doch Berichte über den Umgang mit tausenden Mitarbeiter:innen werfen nun einen Schatten auf das KI-Unternehmen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
KI-Training ist noch viel menschliche Handarbeit. (Grafik: Midjourney / t3n)

Ein KI-Startup sorgt derzeit für erhebliche Unruhe im Sektor. Das Unternehmen Mercor, das unter anderem für Meta und OpenAI KI-Modelle trainiert, hat Berichten zufolge ein umfangreiches Projekt abrupt beendet. Tausende freiberufliche Mitarbeiter:innen verloren dadurch ihre Aufträge.

Wie Forbes und Business Insider berichten, wurde den Betroffenen kurz darauf ein neues Projekt angeboten. Der Haken: Die Bezahlung für die offenbar sehr ähnliche Tätigkeit liegt deutlich niedriger.

Konkret geht es um ein Projekt mit dem Codenamen „Musen“, an dem zeitweise über 5.000 Daten-Annotierer:innen für einen Meta-Auftrag arbeiteten. Dieses Projekt, das laut betroffenen Mitarbeiter:innen bis Ende des Jahres laufen sollte, wurde überraschend eingestellt.

Statt der bisherigen 21 US-Dollar pro Stunde beim „Musen“-Projekt bietet Mercor im neuen Projekt „Nova“ nur noch 16 Dollar. Ein Betroffener, der das neue Angebot annahm, wird mit den Worten zitiert, es sei „dieselbe Arbeit, aber für 5 Dollar weniger pro Stunde“.

Von 95 auf 16 Dollar: Der CEO und die Realität

Die Vorgänge werfen ein grelles Licht auf Mercor, ein von drei jungen Thiel-Stipendiaten (Brendan Foody, Adarsh Hiremath und Surya Midha) in San Francisco, Kalifornien, gegründetes Unternehmen. Das Startup strebt Medienberichten zufolge aktuell eine Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 10 Milliarden Dollar an.

Besonders pikant erscheint die Lohnkürzung vor dem Hintergrund jüngster Aussagen des Mercor-CEOs Brendan Foody. In einem Podcast-Auftritt im September betonte Foody, der durchschnittliche Stundensatz bei Mercor läge bei 95 Dollar, während Konkurrenten wie Scale AI nur 30 Dollar zahlten.

Er fügte hinzu, das Wichtigste sei Qualität und „phänomenale Leute, die man unglaublich gut behandelt”. Die aktuellen 16 Dollar Stundenlohn für das „Nova“-Projekt stehen dazu in klarem Kontrast.

Kein Einzelfall in der Branche

Von Business Insider mit den Vorwürfen konfrontiert, bezeichnete ein:e Sprecher:in von Mercor die Informationen als „ungenau“, lehnte es jedoch ab, Details zu nennen. Das Unternehmen betont, dass man transparent mache, dass es sich um temporäre, projektbasierte Arbeit handele.

Meta aus Menlo Park, Kalifornien, lehnte eine Stellungnahme zu den Vorgängen bei seinem Dienstleister ab.

Die Lohnkürzungen bei Mercor scheinen Teil eines branchenweiten Trends zu sein. Der massive KI-Boom fußt auf der Arbeit von Zehntausenden dieser Daten-Annotierer:innen, oft als „Ghost Worker“ im KI-Training bezeichnet, die Modelle trainieren und verbessern.

Gleichzeitig geraten die Löhne in diesem Sektor unter Druck. Kürzlich kürzte auch der Konkurrent Scale AI, ebenfalls aus San Francisco, ein Team von Auftragnehmer:innen.

Elon Musks Unternehmen xAI aus Palo Alto, Kalifornien, entließ im September mehr als 500 Daten-Annotierer:innen, um sich auf höher bezahlte Spezialist:innen zu konzentrieren.

