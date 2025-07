Merz macht Überstunden steuerfrei – doch was bleibt dir am Ende wirklich übrig?

Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht und das führt in der Politik dazu, gewisse sprichwörtliche Weichen neu zu stellen. Die Bundesregierung rundum Friedrich Merz (CDU) möchte insbesondere Leistung mehr belohnen. Geplant ist in dem Rahmen eine Steueränderung für Beschäftigte. Dazu zählt, dass Überstundenzuschläge steuerfrei sind. Doch was bedeutet das konkret für den eigenen Geldbeutel?