Mark Zuckerbergs KI-Einkaufstour: Die 9 Schlüsselfiguren hinter Metas Superintelligenz-Offensive

Hat wegen seiner Abwerbepolitik für Metas KI-Team gut lachen: Mark Zuckerberg(Foto: picture alliance / Sipa USA | Image Press Agency)

Den Start seines neuen großen Sprachmodells Llama 4 hätte sich Meta-Chef Mark Zuckerberg mit Sicherheit anders vorgestellt. Obwohl der Tech-Konzern mit seiner Open-Weights-Politik transparenter vorgeht und die Nutzung seiner Modelle durch andere leichter möglich macht als OpenAI, xAI und Konsorten, führen unter anderem vermeintliche Benchmark-Manipulationen zu jeder Menge schlechter Presse. Das führt sogar so weit, dass die Firma plant, ihr Flaggschiffmodell Llama 4 Behemoth nicht als Open-Weights-Variante zu veröffentlichen – bisher undenkbar.

Aber die strategische Neuausrichtung passt zu Zuckerbergs tour de force durch die Personalabteilung. Denn statt einen Teil seiner Werbemilliarden nur für den Ausbau von Rechenzentren und Weiterentwicklung der Llama-Modelle zu nutzen, kündigt der Meta-Geschäftsführer im Juni an, ein 50 Personen umfassendes Superintelligenz-Team aufbauen zu wollen.

Für Meta Superintelligence Labs greift Zuckerberg tief in die Tasche und wirbt Top-Talente von der Konkurrenz ab. Neunstellige Bonuszahlungen für einen Wechsel, wie Sam Altman laut Observer im Podcast seines Bruders behauptet, hat Mark Zuckerberg zwar zuletzt dementiert. Günstig dürfte der Rekrutierungsprozess trotzdem nicht sein.

Aber wen holt sich Mark Zuckerberg eigentlich in sein neues Superintelligenz-Team? Was macht sie aus und wie passen sie zu Metas Plänen? Wir zeigen euch die wichtigsten Persönlichkeiten in Metas neuem KI-Kader.

Alexandr Wang: Das KI-Wunderkind

Nachdem Zuckerbergs neues Team eine Zeit lang nur auf dem Papier existiert, macht der Meta-Chef Mitte Juni Ernst. Sein erster Einkauf ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. Denn Zuckerberg heuert nicht etwa eine:n Wissenschaftler:in aus einem großen KI-Labor an, sondern den Geschäftsführer von Scale AI.

Im Zuge einer Zahlung von rund 14 Milliarden US-Dollar wechseln nicht nur 49 Prozent der Firma, die mit dem Aufbereiten und Labeln von Trainingsdaten für KI-Modelle ihr Geld verdient, den Besitzer, sondern auch ihr Chef seinen Arbeitgeber. Der 28-jährige Wang gilt als gut vernetztes Wunderkind mit Kontakten in die Politik und, logischerweise, die gesamte KI-Industrie. Was die Investition in Scale AI bedeutet, haben wir schon im Juni analysiert.

Daniel Gross und Nat Friedman: Coding trifft sichere KI

Ebenfalls im Juni wird bekannt, dass Zuckerberg zwei weitere große Namen in der Softwareindustrie für sein Superintelligenz-Team rekrutieren will. Das kann ein Stück weit als Trotzreaktion gewertet werden. Weil er OpenAI-Mitgründer Ilya Sutskever und sein neues Startup Safe Superintelligence nicht bekommt, wirbt er dessen Geschäftsführer Daniel Gross ab. Gross beschäftigt sich bei seinem Startup Cue und später bei Apple seit Mitte der 2010er Jahre mit maschinellem Lernen im Suchkontext.

Ebenfalls mit im Paket dabei: der Ex-GitHub-Geschäftsführer Nat Friedman. Als erster Chef von GitHub nach der Übernahme durch Microsoft 2018 führt Friedman unter anderem GitHub Copilot ein. Friedman und Gross sind nicht nur Entwickler, sondern auch als Investoren tätig. Laut CNBC bestätigen mehrere Quellen, dass Meta nicht nur Gross und Friedman anheuert, sondern auch Anteile an deren gemeinsamer Wagniskapitalfirma NFDG erhält.

Ruoming Pang: Der Wechselwillige

Für Ruoming Pang, der Mitte Juli seinen Wechsel zu Meta ankündigt, ist Zuckerbergs Team nicht die erste und auch nicht die zweite Station im KI-Sektor. Der ursprünglich aus Schanghai stammende Entwickler mit Doktortitel arbeitet zuerst für Google an Spracherkennung mittels KI und wechselt 2021 zu Apple.

Dort leitet er das Team, das die Apple-eigenen Sprachmodelle entwickelt. Für seine Wechselwilligkeit soll Pang bei Meta jetzt insgesamt angeblich 200 Millionen Dollar bekommen. Nicht auf einmal, sondern über mehrere Jahre auf Boni, Aktien und Grundgehalt verteilt, wie Bloomberg berichtet. Wenig später folgen Pangs ehemalige Teammitglieder Mark Lee, Bowen Zhang und Tom Gunter ihrem Chef zu Meta.

Bei vielen seiner Konkurrenten gelingt es Mark Zuckerberg, gleich mehrere Entwickler:innen abzuwerben. Bei Anthropic hat sich bislang nur eine Person wechselbereit gezeigt: Joel Pobar. Zuletzt hat Pobar Anthropics Sprachmodell Claude auf effizientere Inferenz, also das Ausführen der Nutzer:innenprompts, getrimmt.

Besonders interessant: Für Meta ist Pobar kein Unbekannter. Von 2012 bis 2023 war der Entwickler bei dem Konzern hinter Facebook, Instagram und Whatsapp angestellt und hat sich schon damals vor allem mit Softwareinfrastruktur auseinandergesetzt. In seinen letzten Jahren bei Meta war er prägend für die Entwicklung von Pytorch, einem Framework für Open-Source-KI-Modelle.

Tianhe Yu, Cosmo Du und Weiyue Wang: Googles Mathe-Asse

Wie aussagekräftig eine Goldmedaille bei der International Math Olympiad, eines besonders herausfordernden Mathe-Wettbewerbs für Highschool-Schüler:innen, für die Fähigkeit eines großen Sprachmodells ist, ist fraglich. Trotzdem holt Mark Zuckerberg direkt nach dem Medaillengewinn durch ein Google-Deepmind-Team am 21. Juli drei der Entwickler des entsprechenden Gemini-Spezialmodells ins Boot.

Tianhe Yu hat sich während seines Studiums an der Uni Stanford mit physischer KI, Robotik und Offline-Reinforcement-Learning beschäftigt. Bei Deepmind war er einer der Hauptverantwortlichen für den Deep-Think-Modus von Gemini und einer der Köpfe hinter Gemini 2.5 Pro. Cosmo Du hat die erste interne Fassung des Gemini-Vorgängers Bard entwickelt. Außerdem hat er entscheidend an allen Gemini-Modellen seit Version 1 mitgewirkt, vor allem im Bereich Coding. Weiyue Wang war vor ihrer Anstellung bei Deepmind bei der Google-Tochter Waymo, an Gemini arbeitet sie seit Version 2.0.

Yu, Du und Wang dürften sich im neuen Team direkt zu Hause fühlen. Mit Jack Rae und Pei Sun arbeiten schon zwei weitere Deepmind-Veteranen für Meta Superintelligence Labs.

Shengjia Zhao: Eine OpenAI-Schlüsselfigur auf neuen Wegen

Die mit Abstand meisten Wissenschaftler:innen in Metas Superintelligenz-Team stammen vom direkten Konkurrenten OpenAI. Dazu gehört Schlüsselpersonal aus den Bereichen Bildgenerierung, Spracherkennung und den Teams, die OpenAIs Reasoning-Modellreihe o verantworten.

Der prestigeträchtigste Wechsel zu Meta dürfte allerdings der von Shengjia Zhao sein. Nachdem Zuckerberg sein Team dank OpenAI-Wechselwilligen in den Bereichen Reasoning und multimodaler Ansprache verstärkt hat, kommt mit Zhao ein führender Kopf hinter ChatGPT zu Meta.

Zhao, der im Juni 2022 bei OpenAI anheuert, soll eng mit Zuckerberg und Wang zusammenarbeiten und als Chef-Wissenschaftler für Meta Superintelligence Labs fungieren. Neben seiner Arbeit am Chatbot ChatGPT hat Zhao auch maßgeblich zur Entwicklung des Sprachmodells GPT-4 beigetragen.

