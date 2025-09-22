Anzeige
Meta AI für Creator: 6 Tipps für bessere Inhalte – mit einem Daten-Haken

Meta AI soll Creatorn Zeitersparnis und Content-Ideen liefern. Dafür stellt das Unternehmen sechs konkrete Tipps bereit und bietet Frage-Features für Whatsapp und Facebook. Doch einen Haken hat die KI-Assistenz.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
4 Min.
Meta AI für Creator: 6 Tipps für bessere Inhalte – mit einem Daten-Haken

Meta präsentiert sechs konkrete Anwendungsfälle für die Meta AI: Von Content-Ideen bis zur Aufgabenorganisation soll die KI Creatorn den Alltag erleichtern. (Foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock)

ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot: Die Liste der KI-Assistenzen, die du für deine täglichen Workflows einsetzen kannst, ist lang. Und Meta AI gehört definitiv in diese Liste. Denn seit einigen Monaten ist sie auch in Deutschland verfügbar. Sogar eine dedizierte Meta-AI-App steht seit einiger Zeit zum Download parat. Meta-CEO Mark Zuckerberg möchte Meta AI zur meistgenutzten KI-Assistenz der Welt machen und kann bereits auf rund eine Milliarde aktive User in Metas Apps bauen. Denn die KI ist umfassend in Whatsapp, Facebook, Instagram und Co. integriert, fördert die zeitgemäßen Tech-Funktionen neuer Hardware wie der Ray-Ban-Meta-Brille der zweiten Generation und sorgt mit Support für Tests wie Instagrams Tasks für praxisnahe Anwendungsfälle.

Noch mehr Best Practices für den täglichen Einsatz liefert Meta jetzt selbst mit einer spezifischen Tipp-Liste. Darüber hinaus lässt der Tech-Konzern die KI auf Whatsapp nicht nur Nachrichten zusammenfassen, sondern auch umfassend einordnen. Und als Sparrings-Partner:in kannst du die Meta AI ebenfalls verwenden. Doch eine Gefahr solltest du dabei nicht ausblenden.

6 Tipps für die Meta AI, um Zeit zu sparen und bessere Inhalte zu kreieren

Der Creators-Account von Meta hat auf Threads und Instagram eine Reihe von Tipps zum nutzbringenden Einsatz der Meta AI geteilt. Dabei werden konkret sechs unterschiedliche Optionen aufgeführt, die du nutzen kannst.

  • Content Engagement: Meta AI soll dir zehn Content-Ideen durchgeben, inklusive Hooks und Formaten, die für Engagement sorgen können. Das könnten also Reels oder Fotokarusselle sein, die beispielsweise mit einer aufmerksamkeitsstarken Text-Bild-Schere beginnen.
  • Content-Serien erstellen: Meta AI soll dir einen Namen für deine neue Content-Serie vorschlagen und Ideen liefern, die zu deinem ersten Brainstorming passen.
  • Bessere Captions und Hashtags: Meta AI soll dir fünf aufregende Captions für einen Post zu einem bestimmten Thema schreiben und die passenden Hashtags gleich mitliefern.
  • Zusammenarbeit fördern: Meta AI soll dir eine Outreach-Nachricht vorschreiben, um eine Kooperation mit einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Creator anzufragen und dabei Vorteile für beide und deinen eigenen USP hervorheben. Das soll das Business-Networking optimieren.
  • Aufgaben organisieren: Meta AI soll deine täglichen Aufgaben mit Prioritätenlisten organisieren und Aufgaben wie Content-Kreation, Administratives sowie Community-Engagement als To-dos vermerken und Prioritäten zuordnen.
  • Research-Hilfe: Meta AI soll Recherchen zu deinen neuen Videoinhalten durchführen und zitieren. Zum Beispiel für den Fall, dass du ein Video über die Besiedlung des Mars machen möchtest. Oder wenn du über Social-Media-Features berichtest. Dabei sei darauf verwiesen, dass du als Content-Creator nie ungeprüft den Angaben einer KI-Recherche trauen solltest, ohne eigens die Quellen gegenzuchecken.

Das Tippkarussell findest du auf dem Creators-Account auf Instagram.

Noch mehr Tipps für die Meta AI: Frag doch, ob dein Witz gut war

Diese konkreten Nutzungsbeispiele bilden nur einen Ausschnitt der vielfältigen Einsatzoptionen von Meta AI. So kannst du die KI auch als Sparrings-Partner für eigene Ideen nutzen. Es ist zum Beispiel möglich, der KI einen Witz vorzustellen, um mögliche Reaktionen zu erfragen, wie der Facebook-Account auf Threads vorschlägt.

Auf diese Weise ist es auch möglich, etwaige Fallstricke bei heiklen Themen vorab zu prüfen oder die Wirkung besonderer Wording-Kombinationen zu testen. Im Videokreationsbereich wiederum kannst du auf generatives KI-Editing via Edits und Meta-AI-App setzen und etwa mit voreingestellten AI-Prompts Inhalte schnell visuell optimieren. Die Bildkreation via KI ist ohnehin eine Kernoption der Meta-AI-Anwendung.

Meta AI meets Whatsapp: Nachrichten vereinfachen

Des Weiteren können User Meta AI in der populären Messaging-App Whatsapp für verschiedene Zwecke einsetzen. Sie können damit dank Message Summaries Nachrichten zusammenfassen – noch nicht in Deutschland – und auf AI Writing Help zur Formulierung bauen. Du kannst also quasi Nachrichten umschreiben lassen. Bald ist es zudem möglich, mit der Meta AI auf Whatsapp Fragen zu einzelnen Chat-Elementen zu stellen, um Informationen der KI zum Kontext zu erhalten. Das funktioniert zum Beispiel, wenn dein Gegenüber eine berühmte Person erwähnt, die du aber nicht kennst, oder ein Unternehmen, über das du kaum etwas weißt. Dieses Feature ist laut WABetaInfo, einem auf Whatsapp spezialisierten Publisher, aktuell für erste Tester:innen auf iOS verfügbar.

Während bei der Meta-AI-Nutzung auf Whatsapp persönliche Inhalte wie jene aus den Chats nicht für das KI-Training Metas herangezogen werden sollen, ist doch klar, dass der Einsatz der KI einen Preis hat. Denn User geben ihre Daten an den Tech-Konzern weiter, wenn sie beispielsweise Content-Optimierungen beanspruchen oder Fragen direkt an Meta AI stellen. Seit Mai 2025 setzt Meta auch die Daten der EU-User für das KI-Training ein. Ein verspäteter Opt-out ist für neue Inhalte noch möglich.

Wie bei der Nutzung aller KI-Dienste gewinnen die Tech-Unternehmen durch die Bereitstellung nicht nur Nutzer:innen-Sessions, sondern auch Nutzer:innendaten. Für Creator und Brands ist das im Hintergrund zu beachten, wenn sie ihre Inhalte optimieren, Aufgaben delegieren oder einfach bei Workflows Zeit sparen möchten.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

