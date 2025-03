Meta AI: Kann man die KI in Whatsapp und Co. deaktivieren?

Vor einigen Tagen hatte es sich schon abgezeichnet, da erste Meta-AI-Funktionen auch hierzulande in Instagram entdeckt wurden. Jetzt haben wir Gewissheit: Meta AI startet offiziell in Deutschland und in über 60 weiteren Ländern, wie aus einer Pressemeldung des Unternehmens hervorgeht. Zunächst wird euch die KI in Facebook samt der Messenger-App sowie Whatsapp und Instagram unterstützen.

Was kann Meta AI zum Launch in Deutschland?

Zunächst steht euch Meta AI in den genannten Apps als persönlicher Chat-Assistent zur Verfügung. Tippt ihr auf den blauen Kreis – also das Meta-Symbol – in Whatsapp, Instagram und Facebook, könnt ihr der KI Fragen stellen, die euch beschäftigen. In Whatsapp-Gruppenchats könnt ihr auch noch auf Meta AI zugreifen, indem ihr „@MetaAI“ eingebt. So könnt ihr die KI direkt in Konversationen einbinden.

Als Beispiel zeigt Meta etwa eine Konversation, in der User:innen nach den besten Flohmärkten in Berlin fragen – innerhalb des Facebook-Messengers. Da Meta AI Zugriff auf das Internet hat, kann die KI auch aktuelle Informationen zusammentragen. In der Antwort listet die künstliche Intelligenz anschließend eine Reihe von Flohmärkten auf und zeigt gleichzeitig, was sie so besonders macht.

Als weitere Anwendungsbeispiele nennt Meta das Erstellen von verständlichen Anleitungen, Hilfe beim Schreiben und Bearbeiten von Texten oder sogar Unterstützung bei sozialen Interaktionen. Auf Instagram soll euch Meta AI sogar dabei helfen, kuratierte Inhalte von euren Freund:innen und Follower:innen zu bestimmten Themen zu entdecken. Etwa dann, wenn ihr einen Urlaub plant und euch Urlaubsfotos von anderen anschauen möchtet, um ein Reiseziel auszuwählen. Und das alles, ohne lange händisch in der App zu suchen.

Zum Launch fehlen wohl aber noch einige Funktionen, die bei Meta AI in anderen Regionen schon zur Verfügung stehen. So erwähnt Meta in der Pressemitteilung etwa nicht, dass die KI normalerweise auch Bilder analysieren und erstellen kann oder per Spracheingabe mit euch redet. Diese Features könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der Rollout von Meta AI in Whatsapp, Instagram und Facebook könnte zudem in Wellen erfolgen. Wenn ihr den blauen Meta-Kreis nicht direkt in den entsprechenden Apps seht, müsst ihr euch noch etwas gedulden, bis die KI auch für euch freigeschaltet wird.

Kann Meta AI in Whatsapp, Instagram und Co. deaktiviert werden?

Im Zuge der Ankündigung kam bei vielen Nutzer:innen von Meta-Apps die Frage auf, ob sich die KI auch deaktivieren oder gar löschen lässt. Diese Frage beantwortet Meta AI sogar selbst in einem Whatsapp-Chat, wenn sie gefragt wird, wie iPhone Ticker zeigt. Ein User hatte die KI gefragt, ob sie deaktiviert werden kann. Die Antwort lautete: „Du kannst das Feature in diesem Nutzungserlebnis nicht deaktivieren“.

Am Ende bleibt euch also nur, die Meta AI zu ignorieren. Bindet ihr sie nicht in Gespräche ein, kann sie auch die zugehörigen Nachrichten nicht lesen. Sprecht ihr mit der KI, könnt ihr anschließend die Chats mit Meta AI archivieren oder löschen, indem ihr lange auf die Konversation tippt und dann die gewünschte Option auswählt.

