Meta AI schleicht sich nach Deutschland: Instagram-Suche zeigt erste KI-Funktionen

Mit der Meta AI möchte der Instagram-Mutterkonzern die Experience auf all seinen Plattformen umfassend erweitern. Von Reels-Übersetzungen und KI-Bildern im Feed über automatische Kommentare und Profilbildoptimierungen bis hin zu Antworten, die basierend auf deinen Daten für dich personalisiert werden.

Die Meta AI soll zum meistgenutzten AI-Assistenten der Welt avancieren, wenn es nach Meta geht. Aktuell zählt sie schon über 700 Millionen monatlich aktive User, Tendenz steigend. Denn noch immer ist die KI in einigen Regionen nicht offiziell verfügbar. Das gilt auch für Deutschland, wie ein Besuch auf der Meta-AI-Website offenbart. Doch erste User können inzwischen in der Instagram-Suche auch in der EU auf „Meta AI“-Support zurückgreifen. Parallel dazu experimentiert Instagram mit automatischen Kommentaren der KI für Reels und Posts und auf Whatsapp soll Meta AI als Gesprächspartner etabliert werden. Diese Entwicklungen zahlen auf Metas Ziel ein, die KI als Konkurrenz zu ChatGPT, Gemini und Co. potentiell für Milliarden von Usern zugänglich zu machen – und das einfacher und an mehr Touchpoints denn je. CEO Mark Zuckerberg erklärte im Earnings Call Anfang des Jahres:

„[…] I think that the quality of this is just – it’s going to keep on improving and improved a lot over the last year. We’re also finding more ways that it’s useful to integrate it into our services to help more people discover it. I think that that’s undoubtedly why so many hundreds of millions of people are using it today, is because it’s kind of easy to discover what we’re doing and then keep using it […].“

Während mithilfe der KI diverse User-Erfahrungen erweitert und optimiert werden, denkt der Konzern schon an die Monetarisierung.

Viele User in der EU ärgern sich darüber, dass sie Meta AI nicht nutzen können. Aufgrund von Datenschutzbestimmungen und Metas Weigerung, sich diesen für das KI-Angebot zu beugen, ist diese KI in der EU bislang offiziell nicht verfügbar. Im Rahmen der geplanten Einführung der Meta-KI in der EU gab es 2024 Beschwerden, weil die User-Daten ohne Opt-in-Variante zum KI-Training genutzt werden sollten. So hieß es zu jenem Zeitpunkt noch von Meta:

„We are committed to bringing Meta AI, along with the models that power it, to more people around the world, including in Europe. But, put simply, without including local information we’d only be able to offer people a second-rate experience. This means we aren’t able to launch Meta AI in Europe at the moment.“

Ende 2024 erklärte Zuckerberg gegenüber Politico, er finde es traurig, die Tech-Neuheiten Metas in der EU nicht liefern zu können. In der EU und in Brasilien gibt es für Meta-User Opt-out-Optionen in Bezug auf die Datenverarbeitung, die durch die Digitalgesetze geschützt sind. Allerdings agiert der Konzern nach seiner Annäherung an die ultrakonservative und zuweilen europafeindliche US-Regierung seit einiger Zeit ohnehin mit weniger User- und Datenschutzfokus denn je. Sogar von Zensur sprach Mark Zuckerberg Anfang des Jahres mit Blick auf die Datenschutzbestimmungen in Europa.

Dennoch gibt es inzwischen erste Möglichkeiten, um auch in der EU Meta AI zu nutzen. Im November brachte Meta die KI für die Ray-Ban Smart Glasses nach Frankreich, Italien, Irland und Spanien; weitere Länder sollen folgen. In der Mitteilung dazu hieß es:

„[…] We are excited to begin bringing Meta AI and its innovative features to parts of the EU and look forward to expanding to more European countries soon.“

Erste Integrationen in Deutschland zu sehen

Auf Deutsch ist Meta AI ebenfalls schon nutzbar. Und jetzt finden sich erste Plattformintegrationen in der EU. Der App-Researcher Radu Oncescu kann in Rumänien in der Instagram-Suche auf die Meta AI zugreifen, um sich Unterstützung und Inspiration für den Search-Bereich zu holen. Auch wir sehen diese Integration. Jedoch bleiben die angezeigten Beispielergebnisse aktuell noch auf den leeren Rahmen beschränkt und wir können nicht aktiv auf die Funktion tippen, um sie zu nutzen.

Möglicherweise ist der limitierte Test – wir konnten nicht mit allen Konten darauf zugreifen – ein erster Hinweis auf die baldige Integration von Meta AI in Deutschland. Nutzer:innen müssten allerdings datenschutzrechtlich in Einklang mit den EU-Gesetzen abgesichert sein. Meta möchte den KI-Markt in Europa womöglich nicht langfristig der Konkurrenz überlassen, zumal auf den anderen Plattformen aus dem eigenen Kosmos ebenfalls relevante AI-Neuerungen parat stehen.

Noch mehr Meta AI Features, vom Kommentar zum Gespräch

Auf Instagram können einige User mithilfe der KI von Meta inzwischen automatisch Kommentare zu Posts und Reels hinzufügen lassen. Darauf verweisen die Social-Media-Experten Matt Navarra und Jonah Manzano.

Auf Whatsapp wiederum soll ein dediziertes Chatbot UI integriert werden, über das die User mit der Meta AI kommunizieren können – ähnlich wie mit ChatGPT, Gemini Live, Perplexity und Co. Davon berichtet der auf Whatsapp spezialisierte Publisher WABetaInfo.

All diese Updates sollen dazu beitragen, dass Meta AI bald die Marke von monatlich einer Milliarde aktiven Usern erreicht. Für dieses Ziel könnte die Integration in der EU ebenso von Bedeutung sein. Schließlich möchte Meta den Nutzer:innen nicht nur eine optimierte AI-Experience auf Whatsapp, Instagram und Facebook bieten, sondern die dadurch gewonnenen Inventare und Interaktionsräume langfristig auch monetär nutzen. CFO Susan Li erklärte im Earnings Call zum vierten Quartal 2024:

„[…] There will, I think, be pretty clear monetization opportunities here over time including paid recommendations and including a premium offering, but that’s really not where we are focused in terms of the development of Meta AI today […].“

Mit dem für 2025 geplanten Launch des KI-Modells Llama 4 wird Meta die Fähigkeiten der eigenen KI noch weiter ausbauen. Zudem testet der Konzern derzeit einen eigenen KI-Chip und investiert weitere Milliarden in die AI-Optimierung.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.