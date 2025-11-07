Meta Vibes: Wir haben uns den endlosen Feed aus KI-Slop angetan, damit ihr es nicht müsst

Starren wir künftig in den sozialen Netzwerken nur noch KI-Content an? Wenn es nach Meta geht, schon. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Es gibt sie, diese Momente in der Woche, in denen ich mir den Luxus gönne und mich 15 Minuten auf der Couch durch Instagram-Reels swipe. Damit bin ich nicht alleine. Im Schnitt verbringen Deutsche pro Tag eine Stunde und 41 Minuten mit Social-Media-Apps. Das geht aus dem Digital 2025 Global Overview Report der Kreativagentur We Are Social hervor. Die größte Verweildauer kann hier Tiktok aufweisen, mit 35 Stunden pro Monat. Instagram kommt “nur” auf 10,5 Stunden. Die Mechaniken sind aber ähnlich. Man tippt irgendwo auf ein Kurzvideo. Dann übernimmt der Algorithmus.

Auch bei mir wechseln sich Sportvideos mit Ausschnitten aus Filmen und Serien, dem einen oder anderen Lifehack und Tech-Videos ab. Immer öfter sehe ich dazwischen auch KI-generierte Inhalte. Vermeintlich von einer Überwachungskamera gefilmte Kängurus springen Trampolin, Gandalf aus Der Herr der Ringe oder Dumbledore aus Harry Potter erzählen einen Fips-Asmussen-Witz nach dem anderen. Das ist kurzweilig und irgendwie charmant. Richtig nervig wird es erst, wenn sich mehrere lieblos gepromptete KI-Videos aneinanderreihen. Obst, das Obst isst, Katzen als Servicekräfte, Katzen im Bewerbungsgespräch oder Katzen bei der Beschwerdeannahmestelle.

Man spricht bei diesen Videos auch von AI Slop. Sogenannte Slopper prompten sie zusammen und produzieren sie in Massen, um in den Netzwerken schnell an Traktion zu gewinnen. Noch ist das Phänomen nicht allzu weit verbreitet. Das dürfte sich aber schnell ändern. Schuld daran sind die Betreiber sozialer Netzwerke zum Teil selbst.

Der AI-Slop ist Reel

So hat Meta seine KI-App Meta-AI etwa um einen Reiter für die sogenannten Vibes erweitert. Dahinter verbirgt sich nichts weiter als von Nutzer:innen produzierte KI-Videos. Diese lassen sich nicht nur direkt in der App erstellen und dann einfach in andere Meta-Apps wie Facebook, Whatsapp oder eben Instagram teilen, man kann auch direkt in der KI-App durch einen Feed swipen. Dabei stellen sich Fragen: Was gibt es da zu sehen? Und braucht man das?

Die “gute” Nachricht: Davon kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Denn ab sofort steht die App samt Vibes-Feed auch in Deutschland im App-Store und in Googles Play-Store zur Verfügung. Ich habe sie direkt installiert, um mir ein Bild zu machen – und wünschte, ich hätte es gelassen.

In der schönen neuen Social-Media-Welt wirkt alles glatt poliert und überspitzt, aber auch schlecht gemacht. Unglaublich faltenfreie Menschen mit makellosen Gesichtern lächeln in die Kameras, bevor sie etwas sagen, das nicht einmal lippensynchron wiedergegeben wird. Hamster fahren auf Motorrädern, deren Räder sich nicht drehen. Und immer wieder sitzen ältere Frauen auf Fischen und geben Businessweisheiten von sich. Alles ist zu verrückt, um wahr zu sein. Und wahr ist es schließlich auch nicht. Das einzig Authentische ist die lizenzierte Musik, die man unter die Videos legen kann.

Nur ganz selten bleibe ich wirklich mal bei einem Video hängen. Wenn deren Ersteller:innen versuchen, darüber Wissen zu vermitteln. Etwa, wie ein Marktplatz im alten Ägypten ausgesehen haben könnte. Das ist, bis auf die wieder einmal glattpolierten Menschen, tatsächlich mal ein sinnvoller Ansatz für das Feature. Nur kommen solche Videos viel zu selten vor.

Nur eine Funktion macht wirklich Spaß

Aber Meta AI lädt nicht nur zum Konsum ein. Ihr könnt auch eigene Inhalte erstellen. Entweder per Prompt oder ihr stellt dem Konzern eigenes Material von euch zur Verfügung. Beim Prompten fallen schnell einige Dinge auf: Meta AI versteht die Eingaben gut, setzt sie aber selten gut um. In einem Beispiel sollte ein Athlet beim Erreichen der Ziellinie die Arme recken und jubeln. Das setzt die KI so weit gut um. Allerdings hatte der Läufer den Kopf um 180 Grad gedreht, um mit den Zuschauer:innen hinter ihm zu feiern. Gruselig.

In einem zweiten Beispiel sollte ein Jogger an einem Fluss entlanglaufen. Hier floss das Wasser nicht und der Sportler kam kaum von der Stelle. Einfach zum perfekten KI-Inhalt, wie Meta es suggeriert? Fehlanzeige. Wer wirklich gute Inhalte produzieren will, muss sich Zeit nehmen. Nur macht das offenbar kaum jemand.

Man kann auch versuchen, die Videos anderer Nutzer:innen als sogenannte Remixe mit eigenen Prompts weiter anzureichern. Warum genau man das tun sollte, erschließt sich mir aber nicht. Besser wurde das Ergebnis dabei in keinem Versuch.

Deutlich interessanter ist die Fotofunktion, die Schnappschüsse zum Leben erweckt. Durch Neugierde getrieben und notgedrungen füttere ich Meta AI mit ein paar Selfies von mir. Und siehe da: Die Ergebnisse wirken auf Anhieb gelungen. Teilen will ich die privaten Fotos auch mit lustigen Animationen nicht. Überhaupt stellt sich wie immer die Frage, ob man dem Konzern seine privaten Fotos zur Verfügung stellen möchte. Schließlich gilt schon seit Ende Mai: Wer nicht widerspricht, stellt dem Konzern seine öffentlich einsehbaren Daten zum KI-Training zur Verfügung. Ob das auch für Vibe-Inhalte gilt, wird allerdings nicht ganz klar.

Gepromptet, um zu bleiben

Deutlicher ist da schon die Zukunft für soziale Netzwerke und Reels abzusehen. Denn die KI-Inhalte sind gekommen, um zu bleiben. Meta selbst gibt an, dass schon über 20 Milliarden Bilder mit den KI-Tools des Konzerns erstellt wurden. Die Medienerstellung in der Meta-AI-App habe sich seit deren Einführung “mehr als verzehnfacht”. Bei vielen Nutzer:innen scheint das Konzept offenbar anzukommen. Und das Unternehmen will weiter investieren.

„Im Laufe der Zeit wird Meta die Funktionen und Möglichkeiten der App weiter ausbauen, mit dem Ziel, noch mehr Menschen auf der ganzen Welt eine noch persönlichere, sozialere und fortschrittlichere Erstellung von Inhalten zu ermöglichen“, heißt es in einer Meldung des Konzern. Nur: Was an der Produktion von AI Slop persönlich sein soll, ist nicht zu erfahren.

Allerdings ist Meta mit dem Vorhaben nicht alleine. Mit Sora hat OpenAI eine ähnliche App im Angebot, die derzeit allerdings noch ausschließlich im nordamerikanischen Raum zur Verfügung steht. Das Konzept ist aber dasselbe. Die Sora-App erstellt Videos auf Prompt-Basis. Auch Googles Gemini hat eine Funktion zur Videoerstellung. Um sie zu nutzen, benötigt man allerdings ein Abo.

Dass es künftig noch häufiger KI-Videos in sozialen Netzwerken zu sehen geben wird, ist aber schon allein aufgrund der einfachen Teilen-Funktion in der Meta-AI-App offensichtlich. Interessant wird sein, wie das bei Nutzer:innen ankommt, die sich lieber echte Menschen ansehen wollen. Ich für meinen Teil, greife vielleicht in Zukunft wieder zur Zeitung und lasse die Instagram-App geschlossen.