Meta-Armband liest Muskelimpulse – und steuert deinen Computer, bevor sich deine Finger bewegen

Haben alte Steuerungselemente bald ausgedient? Wenn es nach Meta geht, tragen wir die Zukunft der Computerinteraktion an unseren Handgelenken. (Foto: Backgroundy/Shutterstock)

Meta hat in einem Blogpost ein neuartiges Gerät vorgestellt, an dem die Forschungsabteilung des Unternehmens derzeit arbeitet und erste Ergebnisse jetzt auch in einem Forschungspaper veröffentlicht hat.

Es handelt sich dabei um ein Armband, das per Oberflächen‑Elektromyographie (sEMG) Muskel‑ und Nervenimpulse am Handgelenk misst und so Computer steuert – teilweise schon vor der tatsächlichen Bewegung.

Das im Meta Reality Labs entwickelte Gerät erlaubt es, den Cursor über Gesten in der Luft zu bewegen, Apps zu öffnen oder sogar Buchstaben zu schreiben, indem man „unsichtbar“ in die Luft kritzelt.

So funktioniert Metas Steuerungs-Armband

Im Kern misst das Armband mit Sensoren elektrische Muskelimpulse, die der Körper bereits sendet, wenn er eine Bewegung plant. Einzelne Gesten‑Muster werden erkannt, noch bevor die Finger sich bewegen – das Gerät interpretiert die „Intention“, nicht unbedingt sichtbare Bewegungen.

Grundlage dafür ist künstliche Intelligenz, die die Bewegungen der Träger:innen zu verstehen und zu interpretieren lernt.

Anwendungen reichen vom Maus‑Cursor‑Control über App‑Start‑Gesten bis zum buchstabenweisen Schreiben in der Luft.

Potenzial besonders für barrierefreie Steuerung

Meta betont, dass dieses Armband besonders Menschen mit motorischen Einschränkungen helfen kann. In Kooperation mit der Carnegie Mellon University wird getestet, wie Menschen mit Rückenmarksverletzungen trotz teilweiser oder vollständiger Lähmung per Muskelimpulsaktionen Computer steuern können.

Das sEMG‑Verfahren erfasst Muskelaktivität, selbst wenn keine sichtbare Bewegung stattfindet – ein Vorteil gegenüber invasiven Lösungen wie Neuralink oder EEG‑Headsets.

Metas Steuerungsarmband befindet sich noch in der Entwicklung

Das Armband ist kein Gedankenlesegerät – vielmehr misst es Muskelimpulse, die tatsächlich vorhanden sind. Meta forscht mit 10.000 Datensätzen, um zuverlässige Erkennungsmuster zu trainieren. Die Umsetzung befindet sich aber noch in frühen Stadien: Aktuell handelt es sich noch um Prototypen in klobiger „Rechteck‑Uhr“‑Form, wie man den ersten Bildern auf X entnehmen kann.

Zu einer geplanten Veröffentlichung gibt es noch keinerlei Informationen. Es kann also noch ein paar Jahre dauern, bis die neuartige Technologie erstmals Anwendung findet.

Löst das Armband alte Steuerungstechnologien ab?

Meta sieht in sEMG die nächste Stufe der Mensch‑Computer‑Interaktion. Einmal ausgereift, könnte die Gestensteuerung Tastatur, Maus und Touch ablösen – etwa zum Surfen, Schreiben oder Home‑Automation.

Technisch wäre das Armband unterwegs nutzbar, per Bluetooth verbunden und in jede Umgebung integrierbar. Das Gerät wäre nicht nur für AR/VR‑Umgebungen spannend, sondern für alle Alltagsgeräte.

Auch wenn für viele wahrscheinlich die Zeit nicht früh genug kommen kann, in der man nicht mehr auf winzigen Touch-Tastaturen Nachrichten tippen muss, lässt derartige Software bei Konzernen wie Meta immer ein ungutes Gefühl zurück.

Auch im Fall des Armbands ist nicht klar, was die Datenkrake mit den Erkenntnissen über unsere (geplanten) Bewegungsabläufe vorhat. Fest steht zunächst: Nahbereichs‑Processing soll die Daten lokal am Gerät rechnen.

